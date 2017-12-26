Camide, ''Lokman Suresinden Evlatlarımıza Nasihatlar'' konulu sohbetin ardından namaz kılındı. Namazın ardından ise cemaate çorba ikramı yapılarak, çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Mürselpaşa Camisi İmam ve Hatibi Mecit Karakış, yapılan ikramın bahane, amacın birlik ve beraberliğin artması, kaynaşmanın sağlanması olduğunu söyledi. Karakış, ''Rabbim emeği geçenlerden razı ve hoşnut olsun. Cennette de bu şekilde toplanmayı nasip eylesin.'' ifadelerini kullandı.
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Karamürsel'de ''Sabah Namazı Buluşması''
Karamürsel Mürselpaşa Camisi'nde ''Sabah namazı buluşması'' etkinliği düzenlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz