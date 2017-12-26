Karamürsel'de ''Sabah Namazı Buluşması''

Camide, ''Lokman Suresinden Evlatlarımıza Nasihatlar'' konulu sohbetin ardından namaz kılındı. Namazın ardından ise cemaate çorba ikramı yapılarak, çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Mürselpaşa Camisi İmam ve Hatibi Mecit Karakış, yapılan ikramın bahane, amacın birlik ve beraberliğin artması, kaynaşmanın sağlanması olduğunu söyledi. Karakış, ''Rabbim emeği geçenlerden razı ve hoşnut olsun. Cennette de bu şekilde toplanmayı nasip eylesin.'' ifadelerini kullandı.