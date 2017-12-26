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Kocaeli'de "Haydi veliler buza" etkinliği

Sürat pateni sporcularının aileleri, paten giyip piste çıkarak çocuklarıyla buzda eğlenceli vakit geçirdi

Kocaeli'de ''Haydi veliler buza'' etkinliği
Kocaeli'de ''Haydi veliler buza'' etkinliği Kocaeli'de sürat pateni sporcularının velileri, paten giyip buz pistine çıkarak çocuklarıyla buzda kaymaya çalıştı. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, Körfez Buz Sporları, Nikomedya, Marmara Buz Sporları ve Akpro kulüplerinin sürat pateni sporcuları, antrenmana çoğu ilk kez paten giyen velileriyle çıktı. Olimpik Buz Sporları Salonu'nda Türkiye Buz Pateni Federasyonu Sürat Pateni Bölge Antrenörü Cemre Karaduman ve sporcuların yardımıyla buz üzerinde durmaya çalışan veliler, çocuklarıyla buzda eğlenceli vakit geçirdi.
Kocaeli'de ''Haydi veliler buza'' etkinliği Kocaeli'de sürat pateni sporcularının velileri, paten giyip buz pistine çıkarak çocuklarıyla buzda kaymaya çalıştı. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, Körfez Buz Sporları, Nikomedya, Marmara Buz Sporları ve Akpro kulüplerinin sürat pateni sporcuları, antrenmana çoğu ilk kez paten giyen velileriyle çıktı. Olimpik Buz Sporları Salonu'nda Türkiye Buz Pateni Federasyonu Sürat Pateni Bölge Antrenörü Cemre Karaduman ve sporcuların yardımıyla buz üzerinde durmaya çalışan veliler, çocuklarıyla buzda eğlenceli vakit geçirdi.

Kocaeli'de sürat pateni sporcularının velileri, paten giyip buz pistine çıkarak çocuklarıyla buzda kaymaya çalıştı. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor, Körfez Buz Sporları, Nikomedya, Marmara Buz Sporları ve Akpro kulüplerinin sürat pateni sporcuları, antrenmana, çoğu ilk kez paten giyen velileriyle çıktı. Olimpik Buz Sporları Salonu'nda Türkiye Buz Pateni Federasyonu Sürat Pateni Bölge Antrenörü Cemre Karaduman ve sporcuların yardımıyla buz üzerinde durmaya çalışan veliler, çocuklarıyla buzda eğlenceli vakit geçirdi. Ailelerin spora katılımını ve çocuklarıyla spor yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte veliler, kendilerini çocuklarının yerine koyarak ne kadar zor bir spor yaptıklarını görme imkanı buldu. Buzda adım atmayı başaran veliler arasında mini bir sürat pateni yarışması da yapıldı.

111 METRE EN HIZLI SÜREDE KAYILDI

Yarışmada veliler 111 metreyi en hızlı sürede kaymaya çalıştı. Sporcuların 10-12 saniyeler arasında kaymayı başardığı mesafeyi veliler en iyi 56 saniyede geçebildi. Dereceye giren velilere madalyalarını antrenör Karaduman takdim etti. Sporcu velisi ve Körfez Buz Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Burak Güçlü Çalımlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki kızının sürat pateni sporcusu olduğunu belirterek, onlarla buza çıkmanın mutluluk verdiğini söyledi. Buz üzerinde güçlükle ayakta durduğu etkinlikte kızlarının yaptıkları sporun ne denli zor olduğunu görme fırsatı elde ettiğini dile getiren Çalımlı, böyle bir etkinlik düzenleyen Karaduman, Buz Pateni İl Temsilcisi İlyas Şimşek ve pisti velilerin kullanımına açan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. Etkinlik, sporcuların birbirlerine yılbaşı dolayısıyla hediye vermesiyle sona erdi.

Bugün 11:38 TSİ AA Kocaeli- Spor

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