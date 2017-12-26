Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:38 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:12 TSİ )

Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor

Lastik İş Sendikası'nın anlaşmalı olduğu 3 fabrikada toplu iş sözleşmelerinin maddeleri belirlendi.

Lastik İş Sendikası'nın anlaşmalı olduğu 3 fabrikada toplu iş sözleşmelerinin maddeleri belirlendi. Sendikadan yapılan açıklamada maaşlara %16'lık zam isteniyor.

Sendikanın açıklamasında "Sendikamızın örgütlü olduğu Goodyear, Pirelli ve Brisa işyerlerinden üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda iş yeri sendika temsilcilerimizin ve yöneticilerimizin katılımı ile yapılan toplantıda önümüzdeki dönem toplu iş sözleşmesi için taleplerimiz belirlendi. 01.01.2018/31.12.2019 dönemi için hazırlanan toplu iş sözleşmesi teklifleri ile ücret zamlarında 1.6 ay %10, 2.6 ay Enflasyon+1 oranında olmak üzere 1. yıl yaklaşık %16 zam talep edildi. Sosyal yardımlarda ise %20 ile %25 arasında değişen oranlarda artış talep edildi.

İKRAMİYE TALEPLERİ

2015 yılında taşeron firmaların ortadan kaldırılmasıyla asıl iş yerlerine geçirilen destek grubu çalışanları için ise ortalama 1.6 ay %19, 2.6 ay Enflasyon + 1 olmak üzere 1. yıl yaklaşık %25 zam artışı istiyoruz. Destek grubu üyelerimizin sosyal yardım artış talepleri ise 1. yıl %25 ile %85 arasında değişiyor. İzin, bayram, yakacak kalemlerinden oluşan sosyal yardım paketi için 1. Yıl %40 artış talep edilmiş bulunuyor. Ayrıca destek grubu çalışanları için 1. Yıl 4*20 gün olmak üzere toplam 80 günlük, 2.yıl 4*25 gün olmak üzere toplam 100 günlük ikramiye talep edilmiş bulunuyor. Toplu iş sözleşmemizde var olan yılbaşı ve bayram tatilleri, borç para, yıllık izin günlerinin arttırılması, fazla mesai ücretlerinin arttırılması, temizlik ve deterjan maddeleri, mazeret izinleri destek grubu çalışanları için de talep edilmiştir. Hazırlanan teklifler toplu sözleşme teklifine dönüştürülerek bu hafta içinde işverenlere sunularak görüşmelerin başlaması talep edilecektir" ifadeleri yer aldı.

Bugün 11:38 TSİ - Ekonomi

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Coca-Cola, Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor mask
Coca-Cola, Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor
Bir milyondan fazla çalışana müjde mask
Bir milyondan fazla çalışana müjde
Yeni asgari ücret için tarih belli oldu mask
Yeni asgari ücret için tarih belli oldu
KOTO seferberliğe hazır   mask
KOTO seferberliğe hazır  
Kocaeli’den dünyaya şark köşesi satıyor mask
Kocaeli’den dünyaya şark köşesi satıyor
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
Nuri Peker vefat etti! mask
Nuri Peker vefat etti!
AKP'li başkan tutuklandı! mask
AKP'li başkan tutuklandı!
Köfteci Yusuf'ta adaylığını açıkladı! mask
Köfteci Yusuf'ta adaylığını açıkladı!
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var... mask
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var...

GALERİ

Potanın prenslerinde son 4 belli oldu! mask
Potanın prenslerinde son 4 belli oldu!
9.5 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı! Kocaeli Stadyumu'nda son rötuşlar mask
9.5 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı! Kocaeli Stadyumu'nda son rötuşlar
Kandıra ÇYDD’den Araman’a Atatürk duvarı mask
Kandıra ÇYDD’den Araman’a Atatürk duvarı
Kartepe’nin eşsiz doğası havadan görüntülendi mask
Kartepe’nin eşsiz doğası havadan görüntülendi
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı mask
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı
Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı mask
Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR