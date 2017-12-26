Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor

Lastik İş Sendikası'nın anlaşmalı olduğu 3 fabrikada toplu iş sözleşmelerinin maddeleri belirlendi. Sendikadan yapılan açıklamada maaşlara %16'lık zam isteniyor.

Sendikanın açıklamasında "Sendikamızın örgütlü olduğu Goodyear, Pirelli ve Brisa işyerlerinden üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda iş yeri sendika temsilcilerimizin ve yöneticilerimizin katılımı ile yapılan toplantıda önümüzdeki dönem toplu iş sözleşmesi için taleplerimiz belirlendi. 01.01.2018/31.12.2019 dönemi için hazırlanan toplu iş sözleşmesi teklifleri ile ücret zamlarında 1.6 ay %10, 2.6 ay Enflasyon+1 oranında olmak üzere 1. yıl yaklaşık %16 zam talep edildi. Sosyal yardımlarda ise %20 ile %25 arasında değişen oranlarda artış talep edildi.

İKRAMİYE TALEPLERİ

2015 yılında taşeron firmaların ortadan kaldırılmasıyla asıl iş yerlerine geçirilen destek grubu çalışanları için ise ortalama 1.6 ay %19, 2.6 ay Enflasyon + 1 olmak üzere 1. yıl yaklaşık %25 zam artışı istiyoruz. Destek grubu üyelerimizin sosyal yardım artış talepleri ise 1. yıl %25 ile %85 arasında değişiyor. İzin, bayram, yakacak kalemlerinden oluşan sosyal yardım paketi için 1. Yıl %40 artış talep edilmiş bulunuyor. Ayrıca destek grubu çalışanları için 1. Yıl 4*20 gün olmak üzere toplam 80 günlük, 2.yıl 4*25 gün olmak üzere toplam 100 günlük ikramiye talep edilmiş bulunuyor. Toplu iş sözleşmemizde var olan yılbaşı ve bayram tatilleri, borç para, yıllık izin günlerinin arttırılması, fazla mesai ücretlerinin arttırılması, temizlik ve deterjan maddeleri, mazeret izinleri destek grubu çalışanları için de talep edilmiştir. Hazırlanan teklifler toplu sözleşme teklifine dönüştürülerek bu hafta içinde işverenlere sunularak görüşmelerin başlaması talep edilecektir" ifadeleri yer aldı.