Kanun teklifinde “Hereke bir tarihtir. Cumhuriyetimizin değerlerini taşıyan bir bölgemizdir. Hereke İpek ve Halı denildiğinde dünya markası olarak hatırlanan bir yerdir" diyen Tarhan, "Maalesef gelişmesi için tanıtımı için çabalamak yerine kaybolup, unutulup gitmesine göz yumanlar olduğu için bugün Hereke Halısı Çin’de üretiliyor. Bir tarihin, bir mirasın kaybolmasına göz yuman özellikle Herekeli siyasiler utanmalıdır. Bir an önce Hereke’nin İlçe yapılması gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

"RANT İLE DEĞİL HALISI, İPEĞİ TARİHİ DOKUSUYLA HATIRLANMALI"

Tarhan devamında “Tüm dünyada marka olmuş bir yerleşim yerini sadece rant için kullanan, siyasi kimlikleri ile kendilerini ayrıcalıklı görerek her istediğini yapabileceğini sananlar unutmasın ki Herekeli vatandaşlarımızın vicdanında mahkümlar.Her biri birer abide ve korunması gerekli tarihi Sümerbank fabrikası binası çürümeye terk edilmişken en önemli değerlerinizi artık Çin’de üretilmeye başlamışken siz rant peşinde hafriyat peşinde kesenizi doldurmaya çalışırsanız yarın vatandaşın yüzüne bakamazsınız. Hereke rant ile değil halısı ipeği ve tarihi dokusu ile hatırlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

"HEREKE DERHAL İLÇE OLMALIDIR"

Tahsin Tarhan son olarak “Eğer bir değer kaybolmasın üzerine katarak her gün gelişsin istiyorsak bunlara yatırım yapmalıyız. Elimizde bir marka var ama kullanamıyoruz. İktidar Hakkari’yi ve Şırnak’ı İl olmaktan çıkarıyorum yerine Yüksekova’yı il yapacağım diye açıklama yapıyor. Sonra vazgeçiyor Hakkari’de vatandaşa Hakkari’ye yaptığı yatırımları anlatıyor. Siyaset gerçeklik işidir. Neye göre il olunur neye göre İlçe olunur hepimiz biliyoruz. Bir yerlerde İl veya İlçe yapma kararı alacaksanız bunun o bölgeye sağlayacağı katma değerleri iyi analiz etmelisiniz. Hereke tarihi doku, cumhuriyet geçmişi ve marka değeri ile İlçe olmayı oktan hak etmiş güzide bir yerleşim yeridir. Bir an önce İlçe yapılması gerekir.” dedi.