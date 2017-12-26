CHP’de birlik mesajı

Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette birlik beraberlik mesajları verildi.

SAMİMİ ORTAMDA GERÇEKLEŞTİ

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, Kocaeli Milletvekili Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve İl Yöneticileri Naim Keskin, Gökhan Ercan, Selim Yıldız, Bilgi Dehmen ile birlikte 9 Aralık 2017 Cumartesi günü İlçe Kongresini gerçekleştiren İzmit İlçe Örgütünü ziyaret ederek yeni seçilen yönetime hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Ziyaret samimi ortamda gerçekleşirken, birlik beraberlik mesajı verilerek CHP’nin büyük bir aile olduğuna vurgu yapıldı.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAPMAK KİMSEYE YARAR SAĞLAMAZ

Hepinizi gönülden kutluyorum diyerek konuşmasına başlayan CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Büyük ailenin merkez ilçe örgütüsünüz. Ben hepinize güveniyorum. Bu partiye gönülden bağlı olduğunuza, içtenlikle çaba göstereceğinize inanıyorum. Bu parti hepimizin. Hep birlikte en iyisini yapacağız. Birlikte düşünmemiz, hareket etmemiz şart” dedi. CHP’nin demokrat bir parti olduğunu dile getiren Sarıbay, “Hiç birimiz dört dörtlük değiliz. Zaman zaman hepimizin hataları olur. Eleştiri mutlaka yapılır. Ama bu eleştiriler yapıcı olmalı. Sosyal medyada partiyi ya da kişiyi eleştirmek kimseye yarar sağlamaz” diye konuştu. 2019’un önemine değinen Sarıbay, “2019 da üç seçim bizi bekliyor. Bu yüzden çok çalışmalı, birlikte olduğumuzu göstermeliyiz” dedi. Sarıbay son olarak, büyük ailenin ferdi olmak kolay değildir. Hepinizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

BİRLİK OLURSAK BAŞARILI OLURUZ

Hepinizi kutluyor kongrenizin hayırlı olmasını diliyorum diyerek sözlerine başlayan CHP Kocaeli Milletvekili Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Mücadelemiz, amacımız ortak. Sorumluluğumuz büyük. Bizde bu sorumluluğu hafifletmek anlamında elimizden ne gelirse yanınızdayız. Elimiz değil, gövdemiz taşın altında” dedi. Daha çok çalışmalıyız diyen Hürriyet, “Çalışmalarımızı daha büyüterek tabana yaymalıyız. İğne ile kuyu kazıyoruz. Elimizde medya gücü az. Bu yüzden daha çok insana ulaşmamız, daha çok insanı bu sürece katmamız lazım” diye konuştu. Hürriyet son olarak, “2019’da İzmit’e, Kocaeli’ne CHP’nin bayrağını asarsak başarılı oluruz. Birlik olursak başarılı oluruz” ifadelerini kullandı.

OMUZ OMUZA ÇALIŞMALIYIZ

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “Bu nazik ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti. Şahsım ve tüm yönetici arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi. Siyasetin zor bir iş olduğunu dile getiren Küçükkaya, “Siyaset zo, CHP’de yapmak daha zor, İzmit’te yapmak ise en zoru. Kimseyi memnun edemiyorsunuz. Ama biz yine de partimiz için en iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarımın tek hedefi var, o da İzmit’i almak. Biz tüm enerjimizi, zamanımızı bunun için harcayacağız. Ben birlikte hareket edersek İzmit başta olmak üzere, Büyükşehir’i de alacağımıza inanıyorum. Birlik beraberlik içinde omuz omuza çalışmalı, sadece çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.