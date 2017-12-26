Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:48 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:49 TSİ )

Başkan Baran’a iki ödül birden

Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Hereke Kalesi Restorasyonu’ ve İlimtepe Kültür Merkezi Projesi, Başkan İsmail Baran’a “Yılın En Başarılı Belediye Başkanı’ ödülünü getirdi.

Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler, iki ödül daha getirdi. Sadece 2017 yılında bugüne kadar 4 ayrı ödül alan Körfez Belediyesi, son olarak Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi’nin “Yılın Yerel Yöneticileri Belirleniyor” anketi sonucunda iki ödül daha aldı. Kayseri’de gerçekleştirilen ödül törenine; Başkan İsmail Baran’ı temsilen Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, Etüd Proje MüdürüCumali Gündoğdu ve Fen İşleri Müdürü Şenol Çakır katıldı.

İKİ KATEGORİ, İKİ ÖDÜL

Kayseri’de düzenlenen ödül töreninde; Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma kategorisinde Hereke Kalesi Restorasyonu, Kültür-Sanat kategorisinde ise İlimtepe Kültür Merkezi projesiyle Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ‘Yılın En Başarılı Belediye Başkanı’ ödülüne layık görüldü. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın adına ödülü ise Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz aldı.

BU ÖDÜL, KÖRFEZ’İN

Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, aldığı ödülleri Başkan İsmail Baran’a teslim ederken, Başkan Baran, “Kayseri’de bu yıl 7’incisi düzenlenen ‘Yılın Yerel Yöneticileri Belirleniyor’ anketi kapsamında “Yılın Başarılı Belediye Başkanı” seçilmek, bizleri mutlu etti. Bu ödül sadece bana değil, bizlere güvenerek her zaman yanımızda olduğunu hissettiren Körfez halkınadır” dedi.

Bugün 12:48 TSİ - Gündem

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Karamürsel'de ''Sabah Namazı Buluşması'' mask
Karamürsel'de ''Sabah Namazı Buluşması''
Yeni tramvay alım ihalesi için 2 firma teklif verdi mask
Yeni tramvay alım ihalesi için 2 firma teklif verdi
Kordsa’ya birincilik ödülü mask
Kordsa’ya birincilik ödülü
Körfez Erzurumlular Denizbank’la anlaştı   mask
Körfez Erzurumlular Denizbank’la anlaştı  
Yeni Tramvay araçları geliyor mask
Yeni Tramvay araçları geliyor
Yeni dönem başlıyor: Ruhsat ve plakalar... mask
Yeni dönem başlıyor: Ruhsat ve plakalar...
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
Nuri Peker vefat etti! mask
Nuri Peker vefat etti!
AKP'li başkan tutuklandı! mask
AKP'li başkan tutuklandı!
Köfteci Yusuf'ta adaylığını açıkladı! mask
Köfteci Yusuf'ta adaylığını açıkladı!
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var... mask
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var...

GALERİ

9.5 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı! Kocaeli Stadyumu'nda son rötuşlar mask
9.5 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı! Kocaeli Stadyumu'nda son rötuşlar
Kandıra ÇYDD’den Araman’a Atatürk duvarı mask
Kandıra ÇYDD’den Araman’a Atatürk duvarı
Kartepe’nin eşsiz doğası havadan görüntülendi mask
Kartepe’nin eşsiz doğası havadan görüntülendi
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı mask
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı
Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı mask
Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı
Karda ilerlemenin ilginç yolu..! mask
Karda ilerlemenin ilginç yolu..!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR