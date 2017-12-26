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Bugün seçim olsa... İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Akdeniz Anket ve Araştırma ekibi tarafından Türkiye genelinde yapılan ‘Genel Seçim ve Devlet Başkanlığı Seçim’i anketi yapıldı. Anket sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 45.8, Erdoğan yüzde 50.7 oy aldı.

Türkiye’de polis koruması verilen ve referandumda yakın tahminleriyle dikkat çeken Akdeniz Anket ve Araştırma, 1-15 Aralık tarihleri arasında 40 bin 800 kişiye telefon, online ve yüz yüze ‘Genel Seçim ve Devlet Başkanlığı Seçim’i anketi yaptı. Ankete göre bugün milletvekilliği seçimi olsa; AK Parti yüzde 45.8, CHP yüzde 22.5, MHP 12.7, HDP yüzde 10.3, genel başkanlığını İzmitli Meral Akşener'in yaptığı İyi Parti ise 8.7 oy alacak.

2019'DAKİ DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Akdeniz Anket ve Araştırma'nın sahibi Mehmet Turaçcı, 2019'da yapılacak olan devlet başkanlığı seçimi ile ilgili, “Kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan’a oy veririm diyen yüzde 50.7'lik bir kitle var. Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet başkanlığı seçimini ilk turda kazanma ihtimali çok yüksek. İlk turda Erdoğan seçilebilir” dedi.

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