Gölcük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri dün gece yaptıkları uygulama sırasında Gözlementepe alanında otomobil içerisinde bulunan bir kişinin kimliğini kontrol ederek, arama yaptı. Polis, H.S.'nin üzerinde bulunan 7 gram esrar ile 5 gram bonzaiyi ele geçirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen H.S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Bugün 13:08 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:09 TSİ )
Uyuşturucu ile yakalandı!
Gölcük'te polisin yaptığı kontroller sırasında H.S. 7 gram esrar ve 5 gram bonzai ile yakalandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz