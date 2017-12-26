Uyuşturucu ile yakalandı!

Gölcük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri dün gece yaptıkları uygulama sırasında Gözlementepe alanında otomobil içerisinde bulunan bir kişinin kimliğini kontrol ederek, arama yaptı. Polis, H.S.'nin üzerinde bulunan 7 gram esrar ile 5 gram bonzaiyi ele geçirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen H.S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.