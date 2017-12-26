Donanma Kenti’nde yelken kulübü yok!

Gölcük Yelken Kulübü Başkanı Zafer Cebeci ve Yönetim Kurulu Üyeleri Cafe Anfora’da bir araya geldi. 2018 yılında yapacakları çalışmaları dile getiren Kulübün Viskomodor’u Berna Tırpancı, 2018’de 2 tane yarışma düzenleyeceklerini dile getirdi. Konuşmalarının devamında, “Hepimiz kulübün yöneticileri ve aynı zamanda spor anneleriyiz. 2018 yılı itibariyle kulübümüzde şu anlık 2 yarışma yapılacak. Bu yarışmalar Türkiye Yelken Federasyonu’nda ilan edildi. 23 Nisan ve 30 Ağustos adı altında kulübümüz adına ve Türkiye Yelken Federasyonu bünyesinde bu yelken yarışmaları gerçekleşecek. Federasyon’un zorunlu tuttuğu antrenör sözleşmesini gerçekleştirdik. Antrenörümüz ile beraber çalışıyoruz” dedi.

YELKEN KULÜBÜ’NÜN SORUNLARI DİLE GETİRİLDİ

Yelken Kulübü’nde olan sorunlara da değinen Tırpancı sözlerini şöyle sürdürdü: Altyapı bizim kulübümüzde çok eksik. Federasyon’un bu kulübü tam olarak tescil edebilmesi için bize sunduğu altyapı şartları var. Bunların başında yönetim ofisi olmak üzere çocukların teorik dersleri yapacakları sıcak ve kapalı bir ortama ihtiyaçları var. Kız ve erkekler için ayrı ayrı duş alanları ve WC lazım. Bunlar için Gölcük Belediyesi ile görüşmeler yapıldı ve söz de verildi, ama faaliyete geçirilemedi. Bu konuyla ilgili tekrar evraklarla beraber bir görüşme yapacağız. Bunun için çocukların sıcak ortamda ders çalışmaları adına, bu altyapı çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanması lazım.

Tırpancı, “18 Mart’tan önce altyapımızın acil olarak yapılması gerekmektedir”

2018’de 2 tane 23 Nisan ve 30 Ağustos adı altında gerçekleştireceğimiz yarışmalarda Gölcük Belediyesi’nin ve Gölcük Kaymakamlığı’nın maddi destekleri adı altında yarışlara katkılarını bekliyoruz. Kulübün il ve ilçelerde de yarışmalara katılması gerekiyor. Bu yarışlarda da maddi açıdan kulübümüzün desteklenmesi gerekiyor. Bu yarışmalara katılım, Yelken Federasyonu için çok önem arz etmektedir. 18 Mart’ta yarışmalarımız Kocaeli ili içerisinde başlıyor. 18 Mart’tan önce altyapımızın acil olarak yapılması gerekmektedir. Altyapımız daha güçlü olursa üye sayımız da artacaktır. Gölcük, Donanma kentidir. Yelken Kulübü bu ilçe için gereklidir. Hedeflerimiz arasında Uluslararası yapılacak olan yelken yarışmalarına katılmaktır. Türkiye Yelken Federasyonu’nun düzenlediği ileri tarihlerde bir yarışı Gölcük’te yapılmasını arzu ederiz. Bu Gölcük için çok önemli bir adım.

CEBECİ: KULÜBÜMÜZE AİT BİR YERE İHTİYACIMIZ VAR

Gölcük Yelken Kulübü Başkanı Zafer Cebeci ise “Şunu net söylemek istiyorum; Gölcük’te kurduğumuz Yelken Kulübü bağlı bulunduğumuz bölgeye önemli katkılarda bulunacak. Bugünkü toplantımızda bizler birlik ve beraberlik mesajı verdik. Bizler yetkililere sesleniyoruz. Derneğimiz için acil bir yere ihtiyacımız var. Yetkililerden bir yer istiyoruz. Kafeteryalarda buluşup toplantılarımızı yapıyoruz. Eğitimlerimiz için acil bir yere ihtiyaç var. Yetkililerin sesimizi duyacağına eminim. Gölcük Yelken Kulübü 2018’de 23 Nisan ve 30 Ağustos yarışlarını aldı. Bizler bu yarışların dışında bir çok yarışa katılacağımızı düşünüyoruz. Hedefimiz milli sporcular çıkartmak” dedi.