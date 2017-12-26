Bakan Bak'ı ilçede Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Gebze Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Gökhan Yavaşer karşıladı. Yapımı tamamlanmak üzere olan buz pistinde incelemelerde bulunan Bak, birkaç ziyaretin ardından Gebze'den ayrıldı.
Bugün 13:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:13 TSİ )
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Gebze ziyareti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Gebze'ye geldi.
Bugün 13:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz