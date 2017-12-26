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Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Gebze ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Gebze'ye geldi.

Bakan Bak'ı ilçede Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Gebze Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Gökhan Yavaşer karşıladı. Yapımı tamamlanmak üzere olan buz pistinde incelemelerde bulunan Bak, birkaç ziyaretin ardından Gebze'den ayrıldı.

Bugün 13:11 TSİ - Spor

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