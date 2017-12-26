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Bugün 13:12 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:15 TSİ )

Mert Köprücü: Hata lüksümüz yok!

Türkiye Kadınlar Basketbol Birinci Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, Cuma günü seyircisi önünde oynayacağı Fenerbahçe Gelişim maçı hazırlıklarına Atatürk Spor Salonu’nda yapılan antrenmanla devam etti.

2’de 2 yapan Antrenör Mert Köprücü işi sıkı tutuyor ve “Hata yapma lüksümüz yok” diyor.

SON İKİ MAÇINI KAZANDI

İzmit Belediyespor 14. haftada İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynadığı maçta zorlanmasına rağmen İstanbulgücü’nü 52-51 yendi ligdeki dokuzuncu galibiyetini elde etti. Play-Off mücadelesi için avantaj elde ederen Mavi Yeşilli ekip, bir önceki maçında da Edirne Basketbol’u son saniye basketi ile 78-76 devirmesini bildi. Mert Köprücü’nün takıma gelmesi ile 2’de 2 yapan İzmit ekibi disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hata lüksümüz yok diye Köprücü Cuma günkü Fenerbahçe Gelişim maçını da kayıpsız atlatmak zorunda olduklarını ifade ediyor.

ARHONDO JASMON AMERİKA YOLCUSU

Grip olan Ebru Torun son antrenmana katıldı ancak çalışmaya çıkmadı. Ebru’nun dinlendirildiği ve Gelişim maçına kadar yetişeceği belirtildi. Takımın Birleşik Amerikalısı Arhondo Jasmon Covington, Cuma günkü maçtan sonra Amerika’ya, Noel tatilini yapmaya gidecek ve Salı günü Türkiye’ye dönüş yapacak. İzmit Belediye yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek. Öte yandan ayağından ameliyat olan Şenay Sale Sarısoy sezonu kapattığı ifade edildi.

14.HAFTA TOPLU SONUÇLAR

Çankaya Üniversitesi-Urla Belediyesi: 51-71

Bayraklı Belediyesi-Kırçiçeği Bodrum: 68-54

İstanbulgücü-İzmit Belediyespor: 51-52

Elazığ İl Özel İdare-Tosyalı Osmaniye: 63-68

Edirnespor-Fenerbahçe Gelişim: 71-93

Yalova Vip-Mersin Üniversitesi: 69-66

Bursa BŞB. Budo-Mersin BYŞ.Gelişim: 79-64

Mersin Basketbol-Ferko Ilgaz Hotel : 68-44

Edremit BLD Güre-Orduspor: 20-0 (Hükmen)

29 ARALIK CUMA

14:00 İstanbulgücü-Bayraklı Belediyesi

14:00 Mersin BŞB.Gelişim-Çankaya Üniversitesi

14:00 İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim

14:00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Edremit BLD. Gürespor

17:00 Urla Belediyesi-Edirne BLD. Edirnespor

17:00 Ferko Ilgaz Hotel KBSK-Elazığ İl Özel İdare

17:00 Mersin Üniversitesi-Mersin Basketbol

30 ARALIK CUMARTESİ

15:00 Kırçiçeği Bodrum Basketbol-Yalova Vip

Orduspor-Bayraklı BLD: 20-0 (Hükmen)

Bugün 13:12 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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