Mert Köprücü: Hata lüksümüz yok!

2’de 2 yapan Antrenör Mert Köprücü işi sıkı tutuyor ve “Hata yapma lüksümüz yok” diyor.
SON İKİ MAÇINI KAZANDI
İzmit Belediyespor 14. haftada İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynadığı maçta zorlanmasına rağmen İstanbulgücü’nü 52-51 yendi ligdeki dokuzuncu galibiyetini elde etti. Play-Off mücadelesi için avantaj elde ederen Mavi Yeşilli ekip, bir önceki maçında da Edirne Basketbol’u son saniye basketi ile 78-76 devirmesini bildi. Mert Köprücü’nün takıma gelmesi ile 2’de 2 yapan İzmit ekibi disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hata lüksümüz yok diye Köprücü Cuma günkü Fenerbahçe Gelişim maçını da kayıpsız atlatmak zorunda olduklarını ifade ediyor.
ARHONDO JASMON AMERİKA YOLCUSU
Grip olan Ebru Torun son antrenmana katıldı ancak çalışmaya çıkmadı. Ebru’nun dinlendirildiği ve Gelişim maçına kadar yetişeceği belirtildi. Takımın Birleşik Amerikalısı Arhondo Jasmon Covington, Cuma günkü maçtan sonra Amerika’ya, Noel tatilini yapmaya gidecek ve Salı günü Türkiye’ye dönüş yapacak. İzmit Belediye yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek. Öte yandan ayağından ameliyat olan Şenay Sale Sarısoy sezonu kapattığı ifade edildi.
14.HAFTA TOPLU SONUÇLAR
Çankaya Üniversitesi-Urla Belediyesi: 51-71
Bayraklı Belediyesi-Kırçiçeği Bodrum: 68-54
İstanbulgücü-İzmit Belediyespor: 51-52
Elazığ İl Özel İdare-Tosyalı Osmaniye: 63-68
Edirnespor-Fenerbahçe Gelişim: 71-93
Yalova Vip-Mersin Üniversitesi: 69-66
Bursa BŞB. Budo-Mersin BYŞ.Gelişim: 79-64
Mersin Basketbol-Ferko Ilgaz Hotel : 68-44
Edremit BLD Güre-Orduspor: 20-0 (Hükmen)
29 ARALIK CUMA
14:00 İstanbulgücü-Bayraklı Belediyesi
14:00 Mersin BŞB.Gelişim-Çankaya Üniversitesi
14:00 İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim
14:00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Edremit BLD. Gürespor
17:00 Urla Belediyesi-Edirne BLD. Edirnespor
17:00 Ferko Ilgaz Hotel KBSK-Elazığ İl Özel İdare
17:00 Mersin Üniversitesi-Mersin Basketbol
30 ARALIK CUMARTESİ
15:00 Kırçiçeği Bodrum Basketbol-Yalova Vip
Orduspor-Bayraklı BLD: 20-0 (Hükmen)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz