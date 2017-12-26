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Bugün 13:15 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:17 TSİ )

Muallim Naci AL fark attı 58-18

Okullar Arası B Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği Atatürk Spor Salonu’nda üç takımın katılımı ile başladı.

İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi rakibi Cahit Elginkan Anadolu Lisesi karşısında maçı 58-18 kazandı ve organizasyona iyi başladı.İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi’nde Ceren Çetin 29, Zeynep Saroğlu 23 ve Esra da 6 sayı atarken galibiyeti getiren isimler arasında yer aldı. Grupta ikinci maç yarın Atatürk Spor Salonu’nda 24 Kasım Anadolu Lisesi ile İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi arasında olacak. Muallim Naci rakibini yendiği takdirde 1 haftalık turnuvada şampiyonluğu elde edecek. Gruptaki son maç ise 29 Aralık Cuma günü saat 2’de Cahit Elginkan AL ile 24 Kasım Anadolu Lisesi arasında olacak.

İZMİT MUALLİM NACI AL: 58 CAHİT ELGİNKAN AL: 18

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Ali Osman Kınık ***, Emre Bağdatlı ***

İZMİT MUALLİM NACI AL: Ceren Çetin **** (29), Zeynep Sarıoğlu *** (23), Zeynep Umutlu **, Ayşegül **, Yaren **, Esra *** (6), Nisanur **, Ceren İzbudak **, İrem **

CAHİT ELGİNKAN AL: Zehra *** (6), Zeynep ** (4). Rümeysa ** (4), Nazlıcan **, Seval **, Havvanur ** (2), Ayşe Bahar ** (2), Eda **, Buse **; Havvanur **

1.PERİYOT: 21-2

2.PERİYOT:36-6

3.PERİYOT: 46-12

MAÇ SONUCU: 58-18

B GENÇ KIZ BASKETBOL İLK MAÇ

İzmit Muallim Naci AL: 58 - Cahit Elginkan AL: 18

BUGÜN

14.00: 24 Kasım AL-İzmit Muallim Naci AL

29 ARALIK CUMA

14.00: Cahit Elginkan AL-24 Kasım AL

Bugün 13:15 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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