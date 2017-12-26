Oğuzhan, veda etti!

Kocaelispor’un 2 yıl formasını giyen ve yeni sezonda 3. Lig 1. Grup takımlarından Bayburt Grup İl Özel İdare ile anlaşan Oğuzhan Türkmen, Sarı Siyahlı kulüpten ayrıldı. Oğuzhan, Bayburt ekibine bundan sonraki maçlarında başarılar dilerken, golcü futbolcunun teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.