Kocaelispor’un 2 yıl formasını giyen ve yeni sezonda 3. Lig 1. Grup takımlarından Bayburt Grup İl Özel İdare ile anlaşan Oğuzhan Türkmen, Sarı Siyahlı kulüpten ayrıldı. Oğuzhan, Bayburt ekibine bundan sonraki maçlarında başarılar dilerken, golcü futbolcunun teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
Bugün 13:17 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:44 TSİ )
Oğuzhan, veda etti!
Oğuzhan, Bayburt’a da veda etti!
Bugün 13:17 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz