İhsaniyespor’a çok yakıştı.

Süper Amatör Lig A Grubu’nda mücadele eden ilimizin değerli takımlarından İhsaniyespor’da Başkan Serkan Başoğlu 4-2 kaybettikleri Kocaeli Güneşspor maçının ardından Güneşspor soyunma odasına giderek takımı ve Başkan Nebil Uzun’u kutladı. Son derece kritik bir maçı kaybetmelerine karşın önemli bir davranışa imza atan Başoğlu ve İhsaniyespor Kulübü bu anlamda örnek oldu. Takım kurmayları bundan sonraki maçlarında bir birine başarı diledi.