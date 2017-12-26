Amatöre yılbaşı tatili yok

Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa konu ile ilgili net konuştu ve “Takvim çok sıkışık. Kar yağsa ve statlarda maç oynanmayacak hale gelse yoğun olan takvim daha da sıkışıyor. O yüzden 30 ve 31 Aralık’ta ilimiz amatör liglerinde maçlar oynanacaktır” dedi.