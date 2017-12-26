Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa konu ile ilgili net konuştu ve “Takvim çok sıkışık. Kar yağsa ve statlarda maç oynanmayacak hale gelse yoğun olan takvim daha da sıkışıyor. O yüzden 30 ve 31 Aralık’ta ilimiz amatör liglerinde maçlar oynanacaktır” dedi.
Bugün 13:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:22 TSİ )
Amatöre yılbaşı tatili yok
İlimiz amatör liglerinde gündemi meşgul eden konulardan birisi de Yılbaşı tatilinin olup olmayacağıydı.
Bugün 13:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz