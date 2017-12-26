KO-MEK yeni bir eğitim seferberliği başlattı. Kocaeli’nde istihdamın yolunu açmak için seferber olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, bu kez yine bir ilki gerçekleştirerek Servis Elemanı Yetiştirme Kursu açtı. Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve KO-MEK’in ortaklaşa açmış olduğu kurs sonrasında başarılı olan kursiyerler sertifikalarını alarak bu alanda daha rahat iş bulma imkanına sahip olacaklar. Serdar Kurs Merkezinde başlayan, yiyecek içecek hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun her yaşta ve düzeyde bireye mesleki yeterlilikler kazandırmayı amaçlayan kursa ilk grupta 15 kursiyer katıldı. Servis elemanı kursuna kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar KO-MEK’in internet adresinden kolaylıkla başvuruda bulunabilecekler. Vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını en iyi ve en kaliteli şekilde karşılamaya çalışan KO-MEK gelen talepler doğrultusunda yeni branşlar açmaya devam edecek.
Bugün 13:23 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 13:24 TSİ )
KO-MEK’te servis elemanı kursu eğitimleri başladı
KO-MEK bu kez Servis Elemanı Yetiştirme (Garsonluk) Kursu açarak bir ilki daha gerçekleştirmiş oldu.
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