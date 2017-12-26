Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:23 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 13:24 TSİ )

KO-MEK’te servis elemanı kursu eğitimleri başladı

KO-MEK bu kez Servis Elemanı Yetiştirme (Garsonluk) Kursu açarak bir ilki daha gerçekleştirmiş oldu.

KO-MEK yeni bir eğitim seferberliği başlattı. Kocaeli’nde istihdamın yolunu açmak için seferber olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, bu kez yine bir ilki gerçekleştirerek Servis Elemanı Yetiştirme Kursu açtı. Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve KO-MEK’in ortaklaşa açmış olduğu kurs sonrasında başarılı olan kursiyerler sertifikalarını alarak bu alanda daha rahat iş bulma imkanına sahip olacaklar. Serdar Kurs Merkezinde başlayan, yiyecek içecek hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun her yaşta ve düzeyde bireye mesleki yeterlilikler kazandırmayı amaçlayan kursa ilk grupta 15 kursiyer katıldı. Servis elemanı kursuna kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar KO-MEK’in internet adresinden kolaylıkla başvuruda bulunabilecekler. Vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını en iyi ve en kaliteli şekilde karşılamaya çalışan KO-MEK gelen talepler doğrultusunda yeni branşlar açmaya devam edecek.

Bugün 13:23 TSİ İHA Kocaeli- Eğitim

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Seymen Koleji, Kangal’ı takipçileriyle buluşturdu mask
Seymen Koleji, Kangal’ı takipçileriyle buluşturdu
Bilgi Küpü, sevilen oyuncuları ağırladı mask
Bilgi Küpü, sevilen oyuncuları ağırladı
Bilnet Kampüsü yeni yılda tamamlanıyor mask
Bilnet Kampüsü yeni yılda tamamlanıyor
KOTO’da Madde bağımlılığı semineri: Bağımlılık işin son noktası mask
KOTO’da Madde bağımlılığı semineri: Bağımlılık işin son noktası
KOÜ seminere doymuyor mask
KOÜ seminere doymuyor
Canan Dağdeviren, KPSS sorusunda çıktı mask
Canan Dağdeviren, KPSS sorusunda çıktı
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
Nuri Peker vefat etti! mask
Nuri Peker vefat etti!
AKP'li başkan tutuklandı! mask
AKP'li başkan tutuklandı!
Köfteci Yusuf'ta adaylığını açıkladı! mask
Köfteci Yusuf'ta adaylığını açıkladı!
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var... mask
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var...

GALERİ

Potanın prenslerinde son 4 belli oldu! mask
Potanın prenslerinde son 4 belli oldu!
9.5 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı! Kocaeli Stadyumu'nda son rötuşlar mask
9.5 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı! Kocaeli Stadyumu'nda son rötuşlar
Kandıra ÇYDD’den Araman’a Atatürk duvarı mask
Kandıra ÇYDD’den Araman’a Atatürk duvarı
Kartepe’nin eşsiz doğası havadan görüntülendi mask
Kartepe’nin eşsiz doğası havadan görüntülendi
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı mask
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı
Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı mask
Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR