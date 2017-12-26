Yeni Yıl Coşkusu Symbol’de Yaşanıyor

Yeni Yılı ışıl ışıl karşılamak için hazırlanan Symbol Yaşam Merkezi; yılbaşı ağacı, ışık küre fotoğraf çekim alanı ve ışıl ışıl süsleri ile ziyaretçilerine keyifli bir ortam sunuyor.

Bezden kardan adam

Yeni yıl coşkusu birbirinden eğlenceli etkinliklerle devam ederken, Symbol Çocuk Kulübü’nde 13.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleşecek olan atölyelerde, 30 Aralık Cumartesi günü Bez Oyuncak Atölyesi’nde çocuklar bezden Kardan Adam yapacaklar, 31 Aralık Pazar günü ise; Yılbaşı Kartı Yapımı Atölyesi ile küçük ziyaretçilerine eğlenerek öğrenme fırsatı sunuyor.

23.00'da kapanacak

Symbol Yaşam Merkezi, yeni yıl alışverişlerini ziyaretçileri için daha keyifli hale getirmek adına çalışma saatlerini düzenledi. 29-30 Aralık’ta ziyaretçiler alışverişlerini 23:00’e kadar yapabilecekler. 31 Aralık’ta alışveriş merkezi 20.00’da kapanırken, 01 Ocak 2018’de saat 14.00’te ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Küçük ziyaretçilere hediyeler

Türkiye'de ilk kez özelefektlerveeşsizbir dekor tasarımı içinde Symbol’dehayata geçirileninteraktif tiyatro oyunu‘Karayip Korsanları Define Adası Maceraları’ yeni yıla özel hazırlanan içeriği ile devam ediyor. ‘’Korsanlar ile Yeni Yıla Merhaba’’ diyecek olan çocuklar, Kaptan Kanca, Kara Sakal, Yerliler ve Prenses’in eğlenceli aktiviteleri ile keyifli vakit geçirecekler. Cumartesi ve Pazar günleri 15.00 ve 17.00 saatlerinde 2 seans olarak gerçekleşecek etkinliklerde sahne etkinliklerinden sonra Symbol Korsan Gemisi’nde ‘’Yeni Yıl Şapkası’’ ve ‘’Yeni Yıl Maskesi’’ küçük ziyaretçilerimize hediye edilecektir. Etkinlik sonunda verilecek olan ‘’Korsan Sertifikası’’ile çocuklar unutamayacakları bir deneyimi yaşayacaklar.

Hediyenin doğru adresi

Kocaeli’nin en gözde merkezi olan Symbol Yaşam Merkezi, modadan ev tekstiline, züccaciyeden kozmetiğe ve teknolojik ürünlere kadar aradığınız her şeyi bulabileceğiniz mağaza karması ile yeni yıl alışverişi için de gözde mekanların başında geliyor. Sevdiklerini mutlu edecek hediyeler almak isteyenler ve yeni yılı yenilikler ile karşılamak isteyen ziyaretçiler için birbirinden avantajlı kampanyalar ve indirim fırsatlarıyla yılbaşı alışverişlerini daha da keyifli hale getiriyor.