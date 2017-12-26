Bilgi Küpü Koleji’nden gururlandıran başarı

İlimizde eğitim alanında uzun yıllardır faaliyet gösteren Bilgi Küpü Koleji Türkiye geneli sınavlardaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Türkiye’deki özel ve devlet olmak üzere birçok okulun kendilerini ölçmek için katıldığı Okulistik sınavlarının bir yenisi daha yapıldı. Sınava ilimizden birçok okul katılırken Türkiye genelinde güzel başarılar elde edildi.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ ÇIKARDI

Bu sınavda 7 ve 8’inci sınıflarda Türkiye 1’incisi çıkaran Bilgi Küpü Koleji, eğitim alanında ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. 7’nci sınıflarda Türkiye 1’incisi Güray Özbayrak olurken 8’inci sınıflarda Türkiye 1’incileri Cemal Demir, Mertcan Aydın, Kerem Devin Deveci, Ahmet Doğru ve Göksu Güneş oldu.

DAHA ÇOK ÇABAGÖSTERECEKLER

Sınavla ilgili konuşan Bilgi Küpü öğrencileri, yeni liseye geçiş sistemine yönelik çalışmalarını ölçmek adına girdikleri bu sınavda elde ettikleri başarıdan memnun olduklarını söylediler. Daha iyisini yapmak için daha çok çaba göstereceklerini de eklemeden geçmediler.