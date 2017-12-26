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Sarıbay: Sirmen partiye ihanet etmez

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay basın açıklamasında Sefa Sirmen’in partiden istifa edeceği söylentileriyle ilgili olarak, “ Sefa Sirmen partiye ihanet etmez, kırgınlıklar olabilir. Sefa Sirmen’ler kolay yetişmiyor” dedi

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay İl Binasında düzenlenen basın açıklamasında Sefa Sirmen’in partiden istifa edeceği iddialarına cevap vererek, “Kanun Hükmünde Kararnameler OHAL’in sopası. KHK’ları terlik ihracatı içinde, kaşık ihracatı içinde çıkartabiliyorlar. Her ülkeye vizesiz gideceğiz diyorlardı şimdi vizesi olan vekiller bile gidemiyor. İl binası açılışı gayet sade bir şekilde yapıldı. Genel Başkanımızın da açılışın çok önemli olmadığını önemli olan STK toplantıların yanında olması daha çok mutlu etti. Sefa Bey bu partiye mal olmuş Kocaeli tarihine altın harflerle ismini yazdırmış bir parti büyüğü. Sirmen partiye ihanet etmez. İstifa etmez, olmaz, olamaz çünkü yakından tanıyorum. Sirmen bana bir kırgınlığım var ama partiden istifa etmeyeceğim dedi. Sefa Sirmen’ler kolay yetişmiyor” dedi.

Bugün 14:00 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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