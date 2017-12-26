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5 ilçede elektrik kesintisi

29.12.2017 tarihli Kocaeli ili Sedaş planlı kesinti bildirimi

Kartepe ilçesinde saat 08:00 ile 16:00 arasında Çepni Mah.,

29.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 08:30 ile 09:00 arasında Servetiye Karşı Köyü, Servetiye Cami Köyü, Camidüzü Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü, Yuvacık Yakacık Mah., Hacı Haliller Mah.,

29.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yuvacık Yakacık Mah., Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü,

29.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 17:00 ile 17:30 arasında Serindere Köyü, Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Tepecik Köyü, Camidüzü Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Yuvacık Yakacık Mah., Hacı Haliller Mah.,

29.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Orhaniye Köyü,

29.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Şemsettin Köyü,

29.12.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Süllü Köyü, Döngelli Köyü,

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