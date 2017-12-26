Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:12 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:14 TSİ )

“Sporu ve beslenmeyi bilinçli yapmak gerekli”

Belsa’da spor salonlarına giden kursiyerlere yönelik verilen sağlıklı beslenme ve spor konulu seminerde sporu ve beslenmeyi bilinçli yapmak gerektiği vurgulandı.

İzmit Belediyesi’nin spor salonlarından yararlananlara yönelik bilgilendirme seminerleri düzenleniyor. Belsa 9. kattaki spor salonlarına giden kursiyerlere yönelik sağlıklı beslenme ve spor konulu seminer uzman diyetisyen Şükran Abuşka Gül tarafından verildi. Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev’in de takip ettiği seminerde bilinçli spor yapmak ve sağlıklı beslenme konusunda katılımcılara bilgi verildi.

“BİLİNÇLİ YAPMAK GEREKİR”

Belediye Başkan Yardımcısı Örgev, “Seminere katıldığınız için sizleri kutluyorum. Her işin bilinçli yapılması gibi sporu ve beslenmeyi de bilinçli yapmak gerekir. Sağlıklı birey olmak çok daha önemli. Bizler sağlıklı olursak çocuklarımız da ülkemiz de sağlıklı olur” şeklinde konuştu. Seminer sonunda Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev, diyetisyen Şükran Abuşka Gül’e çiçek vererek teşekkür etti.

Bugün 14:12 TSİ - Gündem

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Doğan: Yavrularımız yarınlardaki güvencemiz mask
Doğan: Yavrularımız yarınlardaki güvencemiz
“Sporu ve beslenmeyi bilinçli yapmak gerekli” mask
“Sporu ve beslenmeyi bilinçli yapmak gerekli”
5 ilçede elektrik kesintisi mask
5 ilçede elektrik kesintisi
Karamürsel'de ''Sabah Namazı Buluşması'' mask
Karamürsel'de ''Sabah Namazı Buluşması''
Yeni tramvay alım ihalesi için 2 firma teklif verdi mask
Yeni tramvay alım ihalesi için 2 firma teklif verdi
Kordsa’ya birincilik ödülü mask
Kordsa’ya birincilik ödülü
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
Nuri Peker vefat etti! mask
Nuri Peker vefat etti!
AKP'li başkan tutuklandı! mask
AKP'li başkan tutuklandı!
Köfteci Yusuf'ta adaylığını açıkladı! mask
Köfteci Yusuf'ta adaylığını açıkladı!
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var... mask
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var...

GALERİ

Potanın prenslerinde son 4 belli oldu! mask
Potanın prenslerinde son 4 belli oldu!
9.5 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı! Kocaeli Stadyumu'nda son rötuşlar mask
9.5 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı! Kocaeli Stadyumu'nda son rötuşlar
Kandıra ÇYDD’den Araman’a Atatürk duvarı mask
Kandıra ÇYDD’den Araman’a Atatürk duvarı
Kartepe’nin eşsiz doğası havadan görüntülendi mask
Kartepe’nin eşsiz doğası havadan görüntülendi
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı mask
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı
Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı mask
Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR