“Sporu ve beslenmeyi bilinçli yapmak gerekli”

İzmit Belediyesi’nin spor salonlarından yararlananlara yönelik bilgilendirme seminerleri düzenleniyor. Belsa 9. kattaki spor salonlarına giden kursiyerlere yönelik sağlıklı beslenme ve spor konulu seminer uzman diyetisyen Şükran Abuşka Gül tarafından verildi. Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev’in de takip ettiği seminerde bilinçli spor yapmak ve sağlıklı beslenme konusunda katılımcılara bilgi verildi.
“BİLİNÇLİ YAPMAK GEREKİR”
Belediye Başkan Yardımcısı Örgev, “Seminere katıldığınız için sizleri kutluyorum. Her işin bilinçli yapılması gibi sporu ve beslenmeyi de bilinçli yapmak gerekir. Sağlıklı birey olmak çok daha önemli. Bizler sağlıklı olursak çocuklarımız da ülkemiz de sağlıklı olur” şeklinde konuştu. Seminer sonunda Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev, diyetisyen Şükran Abuşka Gül’e çiçek vererek teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz