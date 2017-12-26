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Doğan: Yavrularımız yarınlardaki güvencemiz

Özel Küçükşeyler Anaokulu’nu ziyaret ederek miniklerle eğlenceli zaman geçiren Başkan Nevzat Doğan, “Yavrularımız, bizim yarınlardaki güvencemizdir” dedi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Yenişehir Mahallesi Konak Sokak adresindeki Özel Küçükşeyler Anaokulu’nu ziyaret etti. Küçükşeyler Anaokulu Müdürü Esra Ülçetin’den çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Başkan Doğan, sınıfları ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti, onlarla boyama etkinliği yaptı.

“NE GEREKİYORSA YAPIYORUZ”

Okul öncesi eğitimin önemine değinen Başkan Doğan, “Kreşler ve anaokulları, çocukları okul yaşamına, yani dış hayata hazırlayan hem zihinsel hem de psikolojik desteğin gerekli olduğu kurumlardır. Yavrularımız bizim geleceğimiz. Bunu bilen bir belediye ve belediye başkanı olarak onların gelecekte sağlıklı, mutlu, bilinçli, çalışkan bireyler olması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yavrularımız, bizim yarınlardaki güvencemizdir” şeklinde konuştu.

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