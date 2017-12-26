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KO-MEK’te Fiber Optik eğitimleri başladı

Uzun zamandır Fiber Optik Kursu açma konusunda vatandaşlardan gelen isteği değerlendiren KO-MEK, kısa sürede alt yapı çalışmalarını tamamlayarak alanında uzman usta öğreticilerle eğitimlere başladı.

Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve KO-MEK’in ortaklaşa açmış olduğu kurs sonrasında başarılı olan kursiyerler sertifikalarını alarak bu alanda daha rahat iş bulma imkânı bulmuş olacaklar. Toplamda 40 saat sürecek olan eğitimlerde ilk grup 21 kişilik kursiyer ile SEKA Kaynak ve Sanat Atölyesinde eğitimlere devam ediyor.

FİBER OPTİK NEDİR?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yaygın kullanım alanına ulaşan Fiber Optik, çok hassas üretilmiş saf bir cam ip üzerinden ışığın iletilmesi prensibiyle çalışan bir sistemdir. Fiber optik kablolar, iletimi ışık hızıyla yani saniyede 300 bin km’lik hızla gerçekleştirirler. Bu özellikleri nedeniyle uzak mesafelere veri aktarımı için tasarlanmışlardır. Fiber optik sistemlerde farklı frekanslarda elektromanyetik dalgalar, hiçbir değişikliğe uğramadan uzun mesafelere iletilebilmektedir.

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