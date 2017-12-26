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Akça Koca Platformu yılın son toplantısını yaptı

Akça Koca Kültür Platformu’nun düzenlediği yıl sonu toplantısının konuğu eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Abdullah Köktürk oldu. Köktürk, ‘Akça Koca Diyarından Ata Yurt’a Seyahat’ konusunda bilgi verdi

Akça Koca Kültür Platformu’nun düzenlediği yılın son toplantısı Emex Otel’de gerçekleştirildi. Platform Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu ev sahipliğindeki toplantıya katılan eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Abdullah Köktürk, ‘Akça Koca Diyarından Ata Yurt’a Seyahat’ konusunda bilgi verdi.

ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

Yemekli toplantıya Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, Kültür Okulları kurucusu Ali Aydemir, Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bayrak ve çok sayıda davetli eşleriyle birlikte katıldı. Sunum ardından Abdullah Köktürk’e Akça Koca Kültür Platformu hediye takdim etti.

TÜRK DÜNYASINDAN SESLER

Emex Otelde gerçekleşen toplantı, Abdullah Köktürk ve bağlama sanatçısı İsmet Ünsal’ın Türk Dünyasından şarkı ve türküleri birlikte seslendirmeleri ile sona erdi.

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