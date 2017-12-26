Tarihçi Yazar Orhan Çekiç Seymen Koleji’ndeydi

Öğrencilerine akademik, sosyal ve kültürel anlamda zengin öğrenme ortamları sunan Seymen Koleji, 35. yıl etkinlikleri kapsamında tarihçi-yazar Orhan Çekiç’i bir kez daha ağırladı. Atatürk ve Cumhuriyet ile ilgili çalışmaları 40 yıla yakın bir süredir devam eden Maltepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Orhan Çekiç, Seymen Koleji 8. sınıf ve Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.
KEYİFLİ SÖYLEŞİ
Mustafa Kemal Atatürk’ün vatanı adına yapmış olduğu hizmetleri, gelecek nesillerimize en iyi şekilde anlatmanın ve öğretmenin önemine bir kere daha vurgulayan Orhan Çekiç, Seymenli öğrencilerle sürükleyici ve keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Sosyal Bilimler zümresi tarafından düzenlenen söyleşi sonrasında kitaplarını imzalayan yazara Anadolu Lisesi Müdürü Gülistan Tireli ve Ortaokul Müdür Yardımcısı Yahya Kös teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz