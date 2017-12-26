Gölcük Devlet Hastanesi personeline Bursa gezisi

Sağlık Bakanlığı kalite değerlendirmesinde Kocaeli’nin en yüksek puanını alan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, çalışanları arasındaki etkileşimi sağlamak ve motivasyonunu arttırmak adına Bursa’ya gezi düzenledi. Tüm gün boyunca Bursa’yı rehber eşliğinde gezen sağlık personelleri, stres atarak güzel bir gün geçirdi.

TARİHİ VE KÜLTÜRELMEKANLAR GEZİLDİ

Geziye katılanlar Bursa’nın tarihi ve kültürel mekânları olan Cumalıkızık Köyü, Ulu Camii, Yeşil Camii, Tophane, Emir Sultan Türbesi ile dönemlerine damgalarını vurmuş Osmanlı Padişahlarının türbelerini ziyaret etti. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, sağlık çalışanlarının sosyalleşmesi, kaynaşması ve rahatlaması adına birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.