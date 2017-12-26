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Kocaeli Bölge Tiyatrosu’ndan festival açılışına davet

Kocaeli Bölge Tiyatrosu’ndan festival açılışına davet

Kocaeli Bölge Tiyatrosu, ‘Yer Gök Cadde Sokak Çarşı Pazar Tiyatro’ sloganıyla ocak ayında gerçekleştireceği 8. Sahnesiz Oyunlar Buluşması Festivali’nin provalarına 6 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’da başlıyor. 14 Ocak’a kadar sürecek olan çalışmalar Dolphin AVM’de gerçekleştirilecek. Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, herkesi festival açılışına davet etti.

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