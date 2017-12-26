Kocaeli Bölge Tiyatrosu’ndan festival açılışına davet

Kocaeli Bölge Tiyatrosu, ‘Yer Gök Cadde Sokak Çarşı Pazar Tiyatro’ sloganıyla ocak ayında gerçekleştireceği 8. Sahnesiz Oyunlar Buluşması Festivali’nin provalarına 6 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’da başlıyor. 14 Ocak’a kadar sürecek olan çalışmalar Dolphin AVM’de gerçekleştirilecek. Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, herkesi festival açılışına davet etti.