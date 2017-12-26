Kocaeli Bölge Tiyatrosu, ‘Yer Gök Cadde Sokak Çarşı Pazar Tiyatro’ sloganıyla ocak ayında gerçekleştireceği 8. Sahnesiz Oyunlar Buluşması Festivali’nin provalarına 6 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’da başlıyor. 14 Ocak’a kadar sürecek olan çalışmalar Dolphin AVM’de gerçekleştirilecek. Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, herkesi festival açılışına davet etti.
Bugün 14:30 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 14:32 TSİ )
Kocaeli Bölge Tiyatrosu’ndan festival açılışına davet
Kocaeli Bölge Tiyatrosu’ndan festival açılışına davet
Bugün 14:30 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz