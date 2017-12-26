Körfez TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi, yine güzel bir etkinliğe imza attı. Kariyer Günleri adı altında düzenlediği etkinliğin bu seferki konuğu Körfez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fikret Çetin Kale oldu. Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Yüzbaşı Kale, katılımcılara askerlik mesleğinin önemini anlattı. Program sonrası Okul Müdürü Veysel Okudan, Yüzbaşı Kale'ye plaket vererek katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Bugün 14:31 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 14:33 TSİ )
Yüzbaşı Kale, TÜPRAŞ Yıl Anadolu Lisesi’ndeydi
Körfez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fikret Çetin Kale, TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi’nin düzenlediği Kariyer Günleri etkinliğine katılarak askerlik mesleği ile ilgili bilgi verdi
Bugün 14:31 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz