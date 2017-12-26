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Yüzbaşı Kale, TÜPRAŞ Yıl Anadolu Lisesi’ndeydi

Körfez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fikret Çetin Kale, TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi’nin düzenlediği Kariyer Günleri etkinliğine katılarak askerlik mesleği ile ilgili bilgi verdi

Körfez TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi, yine güzel bir etkinliğe imza attı. Kariyer Günleri adı altında düzenlediği etkinliğin bu seferki konuğu Körfez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fikret Çetin Kale oldu. Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Yüzbaşı Kale, katılımcılara askerlik mesleğinin önemini anlattı. Program sonrası Okul Müdürü Veysel Okudan, Yüzbaşı Kale'ye plaket vererek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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