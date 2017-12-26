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İzmit Lisesi eski mezunları buluştu

İzmit Lisesi Fen/C sınıfı eski mezunları bir araya gelerek o günleri yad etti. İzmit'teki Hoşgör Restoran’da bir araya gelen yarım asır önceki sınıf a...

İzmit Lisesi Fen/C sınıfı eski mezunları bir araya gelerek o günleri yad etti. İzmit'teki Hoşgör Restoran’da bir araya gelen yarım asır önceki sınıf arkadaşları, öğrencilik anılarını canlandırdı. Mutlu olduklarını dile getiren Fen/C sınıfı öğrencileri bundan sonra sık sık bir araya geleceklerini de vurguladı.

Bugün 14:32 TSİ - Eğitim

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