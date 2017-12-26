İzmit Lisesi Fen/C sınıfı eski mezunları bir araya gelerek o günleri yad etti. İzmit'teki Hoşgör Restoran’da bir araya gelen yarım asır önceki sınıf arkadaşları, öğrencilik anılarını canlandırdı. Mutlu olduklarını dile getiren Fen/C sınıfı öğrencileri bundan sonra sık sık bir araya geleceklerini de vurguladı.
Bugün 14:32 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 14:33 TSİ )
İzmit Lisesi eski mezunları buluştu
İzmit Lisesi Fen/C sınıfı eski mezunları bir araya gelerek o günleri yad etti. İzmit'teki Hoşgör Restoran’da bir araya gelen yarım asır önceki sınıf a...
Bugün 14:32 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz