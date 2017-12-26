Hayırlısı ile gidin, çakı gibi dönün!

Kampta günde çift antrenman yapacak olan Yeşil Siyahlıların 3 ya da 4 hazırlık maçı yapacağı ön görülüyor. Dün saat 14.05 uçağı ile Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan hareket eden kafile saat 12.30’da Poligon Tesisleri’nden havaalanına hareket etti. Kafilede 26 futbolcu yer alıyor. Yeşil Siyahlıların kampı 8 Ocak’ta sona erecek. Öte yandan Pro Lisans kursunda yer alan Teknik Adam Galip Gündoğdu kampa Antalya’da dahil olacak.
KAMP KADROSU
Kafile Başkanı İlker Uzel – Kulüp Müdürü
TEKNİK EKİP
Galip Gündoğdu – Teknik Direktör
Nuri Kanburoğlu – Yardımcı Antrenör
Şenol Odabaş – Kaleci Antrenörü
Çağlayan Çağlar – Kondisyoner
PERSONEL
Bekir Soğukoğlu – Ulaştırma Görevlisi
Ali Arslan - Masör
Asım Gündoğdu - Malzemeci
Mustafa Ataç - Malzemeci
FUTBOLCULAR
Hamza Mutlu – Kaptan
Murat Soner Başak – İkinci Kaptan
Kadir Öge – Üçüncü Kaptan
Can Emre Yücel
Yusuf Şenlik
Sinan Pektemek
Volkan Mert Korkmaz
Fatih Adıgüzel
Kemalcan Aydemir
Onur Öztonga
Ferhat Ertukuş
Sefa Narin
Ali Keten
Burak Özbakır
İshak Kurt
Özgür Sürekçi
Gökdeniz Bayrakdar
Kerem Yıldırım
Mesut Özdemir
Mert Yavuz
Mehmet Avcı
Onur Kandöken
Furkan Aslan
Ahmet Hakan Tetik
Yiğit Danışkan
Mertcan Badur
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz