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Bugün 16:00 TSİ- Spor

Hayırlısı ile gidin, çakı gibi dönün!

Sezonun ilk yarısını istemediği tamamlayan Kocaelispor’da Antalya’ya umutlu gitti.

Kampta günde çift antrenman yapacak olan Yeşil Siyahlıların 3 ya da 4 hazırlık maçı yapacağı ön görülüyor. Dün saat 14.05 uçağı ile Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan hareket eden kafile saat 12.30’da Poligon Tesisleri’nden havaalanına hareket etti. Kafilede 26 futbolcu yer alıyor. Yeşil Siyahlıların kampı 8 Ocak’ta sona erecek. Öte yandan Pro Lisans kursunda yer alan Teknik Adam Galip Gündoğdu kampa Antalya’da dahil olacak.

KAMP KADROSU

Kafile Başkanı İlker Uzel – Kulüp Müdürü

TEKNİK EKİP

Galip Gündoğdu – Teknik Direktör

Nuri Kanburoğlu – Yardımcı Antrenör

Şenol Odabaş – Kaleci Antrenörü

Çağlayan Çağlar – Kondisyoner

PERSONEL

Bekir Soğukoğlu – Ulaştırma Görevlisi

Ali Arslan - Masör

Asım Gündoğdu - Malzemeci

Mustafa Ataç - Malzemeci

FUTBOLCULAR

Hamza Mutlu – Kaptan

Murat Soner Başak – İkinci Kaptan

Kadir Öge – Üçüncü Kaptan

Can Emre Yücel

Yusuf Şenlik

Sinan Pektemek

Volkan Mert Korkmaz

Fatih Adıgüzel

Kemalcan Aydemir

Onur Öztonga

Ferhat Ertukuş

Sefa Narin

Ali Keten

Burak Özbakır

İshak Kurt

Özgür Sürekçi

Gökdeniz Bayrakdar

Kerem Yıldırım

Mesut Özdemir

Mert Yavuz

Mehmet Avcı

Onur Kandöken

Furkan Aslan

Ahmet Hakan Tetik

Yiğit Danışkan

Mertcan Badur

Bugün 16:00 TSİ - Spor

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