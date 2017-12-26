H.Gürsoy ve Oruçreis finale yükseldi

Mehmet Ali Kağıtçı’da oynanan maçlarda Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi, Gebze STFA Lisesi’ni 6-0 yenerken, Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi de İzmit MTAL’yi 4-1 yendi ve bu iki takım finale yükseldi. Final maçı Perşembe günü saat 11.30’da yine Mehmet Ali Kağıtçı’da oynanacak. Üçüncülük-dördüncülük maçında ise dün yenilen iki takım Gebze STFA ile İzmit MTAL 10.00’da karşı karşıya gelecek.