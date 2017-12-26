Mehmet Ali Kağıtçı’da oynanan maçlarda Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi, Gebze STFA Lisesi’ni 6-0 yenerken, Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi de İzmit MTAL’yi 4-1 yendi ve bu iki takım finale yükseldi. Final maçı Perşembe günü saat 11.30’da yine Mehmet Ali Kağıtçı’da oynanacak. Üçüncülük-dördüncülük maçında ise dün yenilen iki takım Gebze STFA ile İzmit MTAL 10.00’da karşı karşıya gelecek.
Bugün 14:54 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:57 TSİ )
H.Gürsoy ve Oruçreis finale yükseldi
Kocaeli Lise Genç Erkekler Futbol Ligi’nin finalistleri dün belirlendi.
Bugün 14:54 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz