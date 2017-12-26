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Bulut: Önce hayal ettik

Derince Kaymakamı Akın Yılmaz ve Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut'un öncülüğünde ilçe genelindeki mahallelerde gerçekleşen toplantılara Fatih Sultan Mahallesi’nde devam edildi.

Her ay Derince’de yer alan farklı bir mahallede düzenlenen ilçe toplantıları bu kez Yörükler Derneği’nde gerçekleşti.

“BİRLİĞİMİZ GÜÇLENİYOR”

Kaymakam Yılmaz ve Başkan Bulut’un yanı sıra ilçe protokolü ve kaymakamlık daire müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda bölge sakinleri ile bir araya gelindi. Mahalle bazlı toplantıların son derece verimli geçtiğini belirten Kaymakam Akın Yılmaz, “Halkımızın sorunlarını, talep ve önerilerini bire bir dinleme imkanı bulduğumuz bu toplantılarımız devlet ve millet arasındaki birliği daha da kuvvetlendiriyor” dedi.

“ÖNCE HAYAL ETTİK”

Belediye başkanı Ali Haydar Bulut ise, “İlçedeki projelerin hayata geçirilmesinde bu toplantıların rolü büyük oldu. Biz Derince’mize değer katan projelerimizi ortaya çıkartırken önce hayal ettik. Daha sonra hayalimizde oluşturduğumuz bu çalışmalarımızı projelendirdik. Son olarak ise inşa çalışmalarına başlayarak, birbirinden önemli projelerimizi Derince’mize kazandırdık. Bugün ortaya çıkan kapalı yüzme havuzu, Yelken Kültür Merkezi, İshakçılar Kültür Merkezi, İshakçılar Spor Kompleksi, 20 metrelik alternatif yol ve viyadükler ile Sporcu Fabrikası, bu planlı çalışmanın eseridir” diye konuştu.

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