KEDFE’de kadın kolları yeniden İlgün’e emanet

2008 yılından bu yana kadın kolları başkanlığını yürüten İlgün, 29 Ekim’de gerçekleşen kongrenin ardından bir kez daha göreve atandı. Yeni dönemde bulundukları bölgede kadın ve gençlere rehberlik etmeyi hedeflediklerini belirten İlgün, şöyle konuştu:

NENEHATUN ÖRNEĞİ

“Erzurum’un yürekli kadınları ve gönül dostları ile birlikte yine bu yola çıktık. Tarihimizin medarı iftiharları olan, Nene Hatun ve Kara Fatmalar, o günün şartlarındaki imkânsızlıklar içerisinde kazandıkları başarıları, bu gün bizleri cesaretlendirmiştir. Amacımız kendi öz kültürümüzü, bulunduğumuz kent kültürünü bozmadan yaşamak ve yaşatmak. Kadın kolları olarak, toplum içerisinde birlikteliğimizi dinamik tutarsak başarı kaçınılmaz olacaktır.”