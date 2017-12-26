Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nınFETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturması kapsamında 14 muvazzaf asker, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubay olmak üzere 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Bugün 15:38 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:40 TSİ )
FETÖ soruşturmasında 5 asker daha adliyeye sevk edildi
Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 asker, adliyeye sevk edildi.
Bugün 15:38 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz