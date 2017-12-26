İş adamlarına ve CHP’li Hürriyet’e "yardım edin" çağrısı!

Zor durumdaki anneye yardım etmeye çalışan Değirmendere Yalı Mahallesi’nde Nuran Zaim, yetkilileri göreve çağırdı. Zaim, “Kocaeli’deki duyarlı iş adamlarına sesleniyorum. Lütfen yardım etsinler. Hemcinsim olan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’e sesleniyorum. Ne olur bu konuyu Meclis’e taşınsınlar. Sesimizi duyursunlar. Yaşı tutmayan madde bağımlısı çocuklara zorunlu tedavi istiyoruz. Çocuğun, ‘Tedaviyi kabul etmiyorum’ diyerek hastaneden salıverilmesine bir anlam veremiyoruz” dedi.