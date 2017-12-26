Zor durumdaki anneye yardım etmeye çalışan Değirmendere Yalı Mahallesi’nde Nuran Zaim, yetkilileri göreve çağırdı. Zaim, “Kocaeli’deki duyarlı iş adamlarına sesleniyorum. Lütfen yardım etsinler. Hemcinsim olan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’e sesleniyorum. Ne olur bu konuyu Meclis’e taşınsınlar. Sesimizi duyursunlar. Yaşı tutmayan madde bağımlısı çocuklara zorunlu tedavi istiyoruz. Çocuğun, ‘Tedaviyi kabul etmiyorum’ diyerek hastaneden salıverilmesine bir anlam veremiyoruz” dedi.
Bugün 17:20 TSİ- Gündem
İş adamlarına ve CHP’li Hürriyet’e "yardım edin" çağrısı!
Muhtardan iş adamlarına ve CHP’li Hürriyet’e çağrı
Bugün 17:20 TSİ - Gündem
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz