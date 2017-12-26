Başiskele’de yapılması planlanan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü binası için 17 Temmuz 2017 tarihinde ihale yapıldı. İhaleye 15 firma teklif verdi. 54 milyon 41 bin lira teklif veren Haldız İnşaat, ihaleyi kazanmıştı. Kamu İhale Kurumu, en uygun teklifi Haldız İnşaat’ın vermesine rağmen, ihaleyi en iyi ikinci teklifi veren Karahanlı Grup-Evren Mühendislik ortak girişimine verdi.
Bugün 16:09 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:10 TSİ )
Emniyet Sarayı’nı Karahanlı Grup yapacak
Emniyet Sarayı’nı Karahanlı Grup yapacak
Bugün 16:09 TSİ - Ekonomi
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz