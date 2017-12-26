Emniyet Sarayı’nı Karahanlı Grup yapacak

Başiskele’de yapılması planlanan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü binası için 17 Temmuz 2017 tarihinde ihale yapıldı. İhaleye 15 firma teklif verdi. 54 milyon 41 bin lira teklif veren Haldız İnşaat, ihaleyi kazanmıştı. Kamu İhale Kurumu, en uygun teklifi Haldız İnşaat’ın vermesine rağmen, ihaleyi en iyi ikinci teklifi veren Karahanlı Grup-Evren Mühendislik ortak girişimine verdi.