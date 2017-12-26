Erbakan Vakfı’ndan gazetemize teşekkür ziyareti

Erbakan Vakfı, “Seninleyiz Kudüs” mitinginin başarı ile sonuçlanmasının ardından gazetemize teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Erbakan Vakfı Genel Başkanı Yücel Mollaismailoğlu’na Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, Ali Şükrü Bayraktar, Hüseyin Küçükerkin, Sami Çelen, Hüseyin Sert, ve Şükrü Karadaşlı eşlik etti. Mitingin ulusal basında ve yerel basında geniş yankı uyandırmasından oldukça memnun olan vakıf yöneticileri, gazetemize desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür etti.