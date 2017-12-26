Erbakan Vakfı, “Seninleyiz Kudüs” mitinginin başarı ile sonuçlanmasının ardından gazetemize teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Erbakan Vakfı Genel Başkanı Yücel Mollaismailoğlu’na Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, Ali Şükrü Bayraktar, Hüseyin Küçükerkin, Sami Çelen, Hüseyin Sert, ve Şükrü Karadaşlı eşlik etti. Mitingin ulusal basında ve yerel basında geniş yankı uyandırmasından oldukça memnun olan vakıf yöneticileri, gazetemize desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür etti.
Bugün 16:12 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:15 TSİ )
Erbakan Vakfı’ndan gazetemize teşekkür ziyareti
Erbakan Vakfı’ndan gazetemize teşekkür ziyareti
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 16:12 TSİ - Gündem
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz