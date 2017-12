Boyner'den yeni yıl indirimi

Boyner, yeni yıla sayılı günler kala müşterilerine özel kampanya, indirim ve sürprizler sunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner yeni yıla sayılı günler kala özel kampanyalar, indirimler ve sürprizler sunmaya devam ediyor. Boyner'in, yeni yıla özel hazırladığı, içerisinde kozmetik tutkunlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerden oluşan setler avantajlı fiyatlarıyla yeni yıl alışverişini avantaja dönüştürüyor. Estee Lauder'ın yılbaşı için hazırladığı ve özel bordo çantası ile sunduğu, içinde göz farı gündüz ve gece seti, allık, 2 adet ruj, maskara, gece serumu, göz makyajı temizleyicisi olan bin 700 lira değerindeki set, bir büyük boy Estee Lauder parfüm alışverişi karşılığında 329 liralık avantajlı fiyatıyla komzetikseverlerle buluşuyor.

400 liralık ürün 219 liraya satışta

Maskara, ruj, göz makyaj temizleyicisi, far paleti, serum, 10 ml La Vie est Belle parfüm, göz kalemi, allık, göz serumu, gece maskesi, gündüz kremi ve serum gibi 13 farklı ürün içeren bin 300 lira değerindeki Lancome Beauty Box 1 büyük boy Lancome parfüm ya da 400 liralık Lancome ürün alışverişi karşılığında 219 lira olarak sunuluyor. Clinique Make-up Value set ise özel pembe çantası, içindeki far paleti, maskara, göz kalemi, ruj, nemlendirici gibi ürünleri ve 179 liralık fiyatıyla en çok ilgi gören kozmetik setlerden biri olarak öne çıkıyor. Clinique'in Boyner'e özel ürünü Clinique Chubby Lash Mascara ikili makyaj setinde yer alan, Pretty Easy Likit eyeliner ince uçlu fırçası sayesinde yoğun renk vererek gözlerde pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Chubby Lash Jumbo Jet maskara ise kalın fırçası sayesinde dolgun, hacimli ve göz dolduran kirpikler yaratıyor. Bu çok özel ikili set 49 liralık özel fiyatıyla satışa sunuluyor.

Dünya markaları burada

Boyner'in avantajlı kozmetik setleri ile sevdiklerinize hoş bir sürpriz yapabilir ya da kendi kozmetik ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Dünya markalarının Boyner'e özel ürünleri kozmetik alışverişini ulaşılabilir kılıyor. Güzelliğin adresi Boyner, aynı zamanda makyaj modasındaki son trendleri dünya markalarının sadece Boyner'e özel ürünleri ile müşterileriyle buluşturuyor. Clarins'in sadece Boyner'e özel seti Clarins Golden Box da hem içeriği hem de 299 liralık özel fiyatıyla oldukça ilgi görüyor. Bu özel set, maskara, ruj, göz makyajı temizleyicisi, nemlendirici, concealer, far paleti, allık, göz kalemi gibi ürünler içeriyor. Boyner'e özel diğer bir ürün olan Marc Jacobs Divine Decadence EDP lüks ve cazibenin ruhunu tanımlayan kokusuyla sizi büyülü dünyasına davet ediyor.