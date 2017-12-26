Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, yarından itibaren Başiskele Kullar Kapalı Pazar Yerinin kurulduğu alanda Çarşamba günleri ikinci el ürünlerinin satılacağı Antika Pazarı’nın kurulacağını açıkladı. Pazar ilk olarak 27 Aralık Çarşamba(yarın) kurulacak. Kullar Yakacık Mahallesi Paşazade Sokak’ta Pazar günleri kurulan ‘Pazar Pazarı’ devam edecek.
Bugün 16:27 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:28 TSİ )
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
İzmit Otogarı’nın arka tarafında kurulan, tramvay nedeniyle kaldırılan “Bit Pazarı”nın yerine, bu kez Kullar’da “Antika Pazarı” kurulacak.
Bugün 16:27 TSİ - Gündem
Muhabir Nurşah Şahin
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz