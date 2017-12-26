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Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor

İzmit Otogarı’nın arka tarafında kurulan, tramvay nedeniyle kaldırılan “Bit Pazarı”nın yerine, bu kez Kullar’da “Antika Pazarı” kurulacak.