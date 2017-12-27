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94 yaşında elektrikli ısıtıcıdan öldü!

Dilovası'nda Moralı Balcı (94), evde elektrikli ısıtıcının devrilip kanepeyi tutuşturması sonucu dumandan zehirlenerek öldü.

Dilovası Diliskelesi Mahalesi 704. Sokak'taki evindeyalnız yaşayan Moralı Balcı, gece yatarken açık bıraktığı elektrikli ısıtıcı, kanepenin üzerine devrildi. Kanepe, için için yanarken, evi duman sardı. Dumanı fark eden komşuları, eve girdiğinde Balcı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Moralı Balcı'nın yaşamını yitirdiğini saptadı.Moralı Balcı'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

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