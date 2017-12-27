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Körfez'de büyük yangın! 1 yaralı, 5 kişi dumandan etkilendi

Körfez'de, binada kat arasında bulunan depoda çıkan yangında alevler çatıya sıçradı.

Saat 23.30 sıralarında, Körfez Kuzey Mahallesi Eriş Sokak'ta 3 katlı 6 daireli binanın kat arasında bulunan depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bina boşluğundan yükselerek çatıya sıçradı. Dumanları fark edenler itfaiyeden yardım istedi. Binada yaşayanlar endişeiçerisinde dışarı çıkmaya çalıştı. Vücudunda hafif yanıklar oluşan 1 kişi ile dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerine gelen 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu.

DOĞALGAZ TESİSATI ALEV ALDI

Körfez, Derince ve İzmit'ten gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binanın elektrik ve doğalgaz bağlantıları kesilirken, yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binanın doğalgaz tesisatının da alevlerden etkilendiği görüldü. Yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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