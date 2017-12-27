Kılıç ailesinin hayatı bir ziyaretle değişti

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Şefkatiye Mahallesi’nde ikamet eden Kılıç ailesini ziyareti sonrasında hayatları değişti. Başkan Üzülmez’in ziyareti sonrasında Kılıç ailesinin yaşadığı temel sorunların birçoğu son buldu. Emine Kılıç bağırsak kanserine yakalanması sonrasında hayat ile yeni bir mücadeleye girdi. Ekonomik durumu kötü olan Emine Kılıç’ın ilk ameliyatı da Kartepe Belediyesi tarafından karşılanırken, Başkan Üzülmez ve ekibi tarafından imkanlar dahilinde Kılıç ailesine destek verilmeye başlandı.

3 KEZ BIÇAK ALTINA YATTI

Üç defa daha bıçak altına yatan Emine Kılıç (54), mücadelesini sürdürürken, Başkan Üzülmez’den evlerinin düzeltilmesi için destek istedi. Başkan Üzülmez’in talimatı ile harekete geçen ekipler evde yaptıkları inceleme sonrasında evin yeniden yapılmasına karar verildi. Ekiplerin hızlı şekilde eski evi yıkarak yenisini tamamladılar ve yeni yıl öncesi Kılıç ailesine teslim ettiler.

İLK KONUKLARI ÜZÜLMEZ OLDU

Yeni evleri kısa zamanda yapılan Kılıç ailesi, evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. Yeni evlerinde Kılıç ailesinin daveti üzerine ilk konukları Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez oldu. Üzülmez’e teşekkürlerini sunan Emine Kılıç, “Eşim emekli olmasına karşın hastalığımdan dolayı kredi çekti. Bütün maaşımız oraya kesiliyor. Eşimde gündelik işlerde çalışarak rızkımızı çıkarıyor. Evimizin rutubetli olmasından dolayı rahatsızlığım devam etti. Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’in destekleri ile yeni evimize kavuştuk. Yeni yıla yeni umutlarla ve mutluluk ile gireceğiz. Allah sizden razı olsun” ifadelerini kullandı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise “Kılıç ailesinin yaşadıkları sonrasında bizlerde imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yaptık. İnşallah sağlıklı ve uzun ömürlerde yeni evlerinde mutlu bir yaşam sürmelerini dilerim” ifadelerini kullandı.