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Kocaeli Valiliği'nden yılbaşına üst düzey tedbir!

Kocaeli'de vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşların istek ve şikayetlerinin zamanında değerlendirilmesi bakımından Kocaeli Valiliği'nce aşağıda belirtilen tedbirler alındı.

1-İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yılbaşı süresince sorumluluk bölgeleri itibarıyla huzur planları uygulamaya konulacak olup, halkın alışveriş yaptığı yerlerde, kutlama ve eğlence mekânlarında, otogar, istasyon, liman ve şehir içi otobüs duraklarında en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınacak, yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içi yollar ve karayolları üzerinde görev yapacak trafik ekipleri veya timlerinin sayıları artırılacak, devriye ve nöbet hizmetleri uygulanacaktır

2-Gıda üreten iş yerleri ile satışını yapan ve toplu tüketim yerlerinde gıda güvenliğine ve tüketicinin aldatılmasının önlenmesine yönelik kontroller sıklaştırılacaktır.

3-Belediyelerce toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler önceden planlanacak, itfaiye, su, kanalizasyon ve doğalgaz arıza ekipleri hazır hale getirilecek ve nöbetçi memurlukları vatandaş müracaatlarına açık tutulacaktır.

4-Yılbaşında halkın sağlıkla ilgili problemlerinin çözümlenmesi için hastane ve sağlık kuruluşlarında nöbetçi personel bulundurulması konusunda üst yöneticiler tarafından önceden planlama yapılacaktır.

5-Elektrik arızalarına anında müdahale için SEDAŞ İl Koordinatörlüğü tarafından yeteri kadar ekip göreve hazır bulundurulacaktır.

6-Telefon arızalarına karşı İl Telekom Müdürlüğü arıza ekiplerini hazır bulunduracaktır.

7-Sıvılaştırılmış petrol gazı tüpleri İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile belediyeler tarafından kontrol edilecektir.

8-Yılbaşında meydana gelebilecek sel, su baskını, fırtına, yangın vb. doğal afetlere anında müdahale ve yolların trafiğe açık tutulması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ilgili belediyelerin üst yöneticileri tarafından önceden planlama yapılacak, yeterli ekip teçhizatları ile birlikte hizmete hazır halde bulundurulacaktır.

9-Tüm ilçe kaymakamlıkları da belirtilen hususlarla ilgili olarak benzer tedbirleri alacak ve uygulayacaklardır.

Yine valilikten yapılan açıklamaya göre, yıl başı akşamı şikayet ve taleplerin aşağıda bulunan telefonlara iletebilirsiniz:

GEREKLİ TELEFONLAR:

Valilik Nöbetçi Memurluğu : 300 50 20

Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü : 315 72 66

Acil Çağrı Merkezi : 112

Bölge Trafik : 229 57 82

Belediye Zabıta : 153 – 321 34 04

Trafik Şube Müdürlüğü : 321 13 53

Su Arıza : 185

Elektrik Arıza :186

Vergi İletişim Merkezi : 444 01 89

Alo Gıda : 174

Kocaeli Devlet Hastanesi : 309 20 00

Seka Devlet Hastanesi : 322 34 60

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