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Kocaeli'de 867 firma eleman arıyor!

Kocaeli'de 867 firma eleman arıyor! İş pozisyonları ve iletişim numaraları aşağıda...

BÜYÜT

Meslek / Tecrübe Bilgisiİrtibat Telefon
Elektrikçi (Genel)(Elektrik Tesisatçısı-Bina)05320603927
Güvenlik Görevlisi0533 894 41 64
Muhasebeci0554 490 3901
Satış Temsilcisi / Plasiyer0541 592 45 93
Elektronik Teknisyeni0530 2663434
Beden İşçisi (Genel)0262 317 39 66-04
Ambar/Depo Görevlisi0262 375 30 60
Beden İşçisi (Temizlik)05417676330
Makine Teknikeri3210887
Ziraat Teknikeri0533 305 11 01
CNC Freze Tezgahı Operatörü0262 373 48 48
Çevre Mühendisi0262 311 7893-94
Güvenlik Görevlisi0262 646 58 11-12
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı0262 321 0912
Beden İşçisi (Temizlik)0505 3499518
Beden İşçisi (Genel)0544 462 25 30
Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı0544 462 25 30
Beden İşçisi (Genel)02623713248-D:1150
Mekanik Bakım Onarımcısı0544 462 25 30
Kimya Teknisyeni0262 6436088
Yapı Yalıtımcısı02623112015
Beden İşçisi (Genel)0262 371 6141
Beden İşçisi (Temizlik)0 262 331 91 01
Büro Memuru (Genel)emre.sancaktoksoz@gmail.com
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)0262 5050035
Bulaşıkçı (Stevard)0262 5050035
Garson (Servis Elemanı)0262 5050035
Beden İşçisi (Genel)352 36 76
Şoför-Yük Taşıma352 36 76
Teknik Servis Şefi0262 - 335 34 96
Güvenlik Görevlisi (Silahlı)0 532 782 60 98
Beden İşçisi (Genel)0262 3351876
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)0262 3351876
Lojistik Operasyon Sorumlusu0262 3213773
Teknik Servis Elemanı0 541 321 93 41
Elektrikçi (Genel)
Ön Muhasebeci0 262 373 57 58
Beden İşçisi (Temizlik)0530 490 94 56
Sigortacılık Meslek Elemanı02625271313
Oto Bakım-Onarımcısı (Oto Mekanikeri)02623353857
Gaz Altı Kaynakçısı0262 3716108
Aşçı0544 329 46 54
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)0530 2249812
NC/CNC Tezgah Operatörü0549 654 6334
Teknik Ressam0549 654 6334
Beden İşçisi (Genel)0549 654 6334
Elektrik Teknisyeni0549 654 6334
Beden İşçisi (Genel)0549 7872560
Bekçi05070091557
Beden İşçisi (Genel)0262 3752645
Güvenlik Müdürü0533 894 41 64
Servis Komisi0262 335 4034
Şoför-Yük Taşıma0262 371 2378
Kasiyer0262 371 2378
Pazarlamacı (Telefonla)0 534 361 64 80
Kasiyer0 533 248 6366
Bulaşıkçı (Stevard)0 533 248 6366
Kalite Kontrolcü535 325 65 36
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)532 325 65 36
Ön Muhasebeci532 325 65 36
Çaycı532 325 65 36
Ön Muhasebeci05312142965
Vardiya Amiri - İmalat0262 371 1661
Reyon Görevlisi0532 562 12 81
Kasiyer0532 562 12 81
Kimya Teknikeri2392270-DAHİLİ 205
Mekanik Bakım Onarımcısı0549 375 4100-01
Beden İşçisi (Genel)0262 373 6430
Mimar0262 526 40 90
Sekreter
Sekreter0530 200 1078
Şoför-Yük Taşıma0505 918 64 20
Mekanik Bakım Onarımcısı0 262 325 41 67
İstihsal Teknisyeni0 262 325 41 67
Beden İşçisi (Genel)0 262 325 41 67
Muhasebeciinfo@adalimefrusat.com
İnşaat Teknolojisi Teknikeri0532 365 1278
Bayan Kuaförü0532 317 88 26
Elektrikçi (Genel)05443868698
Güvenlik Görevlisi02623651413
Garson (Servis Elemanı)0530 835 10 02
Beden İşçisi (Temizlik)3651413
Beden İşçisi (Genel)0262 435 7544
Ön Muhasebeci0262 373 24 26
Elektrikçi (Genel)0 262 335 36 01
Büro Memuru (Genel)0532 385 95 60
Pazarlamacı0530 2914041
Hemşire0535 490 94 56
Kamyon Şoförü05322654246
Fizik Tedavi Teknikeri0535 490 94 56
Ön Muhasebeci0533 897 05 80
Beden İşçisi (Genel)0262 373 26 23
Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)05075941242
Ambar/Depo Görevlisi02623353169
Beden İşçisi (Genel)0262 3210025
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı0262 311 60 99
Beden İşçisi (Genel)0262 311 60 99
Gıda Teknolojisi Teknisyeni0 262 643 60 88
Laboratuvar Teknikeri0 262 643 60 88
Beden İşçisi (Genel)0541 772 6141
Beden İşçisi (Genel)0541 772 6141
Ambar/Depo Görevlisi0541 772 6141
Çevre Sağlığı Teknisyeni0 262 643 60 88
Ziraat Teknisyeni0 262 643 60 88
Bulaşıkçı (Stevard)BİZZAT GÖRÜŞÜLECEK
Kepçe Operatörü0262 321 00 25
Şoför (Yolcu Taşıma)0262 323 1353
Otomotiv Kaporta Ustası0262 323 1353
Yer Hostesi0262 323 1353
Büro Memuru (Genel)0262 323 13 53
Güvenlik Görevlisi0533 658 33 35
İstihsal Teknisyeni2332675
Beden İşçisi (Genel)
Şoför-Yük Taşıma05308443786
Güvenlik Görevlisi0262 646 58 11-12
Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi(Tartı Aletleri Bakım Ve Tamir İşçisi)
Elektrikçi (Genel)0262 311 7442
Elektrik Teknisyeni0262 311 7442
Beden İşçisi (Genel)0262 3244941
Pazarlamacı0262 3244941
Tıbbi Laboratuar Teknikeri
Elektrik Teknisyeni0530 399 05 02
Şoför-Yük Taşıma0542 5427483-2290404
Beden İşçisi (Temizlik)BİZZAT GÖRÜŞÜLECEK
Şoför (Yolcu Taşıma)05332145064
İstihsal Teknisyeni0262 331 74 10
Mekanik Bakım Onarımcısı0262 3217925
İnşaat Teknolojisi Teknisyeni0262 3350047/48
Garson (Servis Elemanı)
Beden İşçisi (Genel)
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)0542 414 70 20
Kasiyer0542 414 70 20
Ön MuhasebeciKİMAS@KİMAS.COM.TR
Kasiyer0 536 847 74 09
Kasap0 536 847 74 09
Beden İşçisi (Genel)0 536 847 74 09
BekçiBİZZAT GÖRÜŞÜLECEK
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)İNFO@BALTURKOTEL.COM
Aşçı YardımcısıBİZZAT GÖRÜŞÜLECEK
Beden İşçisi (Genel)0262 3714540
Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen0541 767 6330
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı05417676330
Aşçı0262 3533838
Gaz Altı Kaynakçısı05497724233
Tır-Çekici Şoförü05497724233
Garson (Servis Elemanı)0 532 205 13 04
Şoför-Yük Taşıma05497724233
İş Makineleri Operatörü0549 748 19 57
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)05356942575
Beden İşçisi (Temizlik)0 532 205 13 04
Kasiyer0 532 205 13 04
Güvenlik Görevlisi (Silahlı)2294948/5436496144
CNC Torna Tezgahı Operatörü0541 603 54 41
Büro Memuru (Genel)0541 603 54 41
Güvenlik Görevlisi0533 894 41 64
Güvenlik Görevlisi0533 894 41 64
İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)0262 3217925
Muhasebe Uzmanı0262 321 37 73
CNC Torna Tezgahı Operatörü0541 470 40 13
Proje Mühendisi262 373 64 95
Elektrikçi (Genel)(Bakım ve Onarım Elektrikçisi/Endüstriyel Bakım ve Onarımcısı, Elektrik Tamircisi, Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi, Hat Çekici (Elektrik Cer Hatları), Hat Çekici (Elektrik Enerjisi), Kablo Ekleyici-Elektrik, Elektrik Pano Montaj İşçisi)0 262 335 53 26
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri
İthalat-İhracat Sorumlusu0262 321 37 73
Satış Danışmanı05075941242
Reyon Görevlisi0262 324 86 17
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisiik@tursa.com.tr
Forklift Operatörü0 262 335 50 83
Beden İşçisi (Genel)0533 263 2060
Beden İşçisi (Temizlik)0262 226 22 88
Beden İşçisi (Temizlik)0532 6307763
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)0533 8134094
Vardiya Amiri - İmalat0549 385 23 00
Çevre Mühendisi0262 351 2425
Beden İşçisi (Genel)0549 385 23 00
CNC Torna Tezgahı Operatörü0544 462 25 30
İnşaat Teknolojisi Teknikeri0533 337 00 51
İnşaat Mühendisi0533 337 00 51
Beden İşçisi (Genel)
Beden İşçisi (İnşaat)0533 337 00 51
Kamyonet Şoförü0549 654 6334
Satış Danışmanı323 02 02
Ön Muhasebeci0262 291 00 69
Sekreter0262 291 00 69
Bulaşıkçı (Stevard)0538 509 29 36
Temizlik Görevlisi(1 Yıl)0262 324 16 00
Şoför-Yük Taşıma
Beden İşçisi (Temizlik)0262 335 42 91
Satış Danışmanı0262 335 42 91
İstihsal Teknisyeni0262 335 42 91
Ambar/Depo Görevlisi0 506 181 80 04
İstihsal Teknisyeni02623353871
Beden İşçisi (Genel)02623353871
Teknik Servis Elemanı
Direksiyon Eğitmeni05443703071
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)0262 321 31 25
Elektrik Tesisat Ustası3512331
Satış Danışmanı351 23 31
Kamyon Şoförü0 533 665 52 41
Ekmek Ustası
Güvenlik Görevlisi
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Mayacı (Hamur))
Klima İmalat ve Montaj Elemanı(1 Yıl)5418282496
Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni0262 335 60 25
Garson (Servis Elemanı)0538 509 29 36
Kasiyer0 532 670 00 06
Güvenlik Görevlisi0262 310 1111
Çaycı0541 364 45 41
Güvenlik Müdürü0549 6756133
İç Mimar0262 324 49 41
Beden İşçisi (Genel)0262 311 04 00
Mimar0262 324 49 41
Mobilya Montajcısı0262 3244941
Beden İşçisi (Temizlik)0538 509 29 36
Ön Muhasebeci0532 670 00 06
Şoför (Yolcu Taşıma)0532 324 52 05
Temizlik Görevlisi262 341 45 39
Beden İşçisi (Genel)0262 3512221
Forklift Operatörü0262 3512221
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)0262 335 50 67
CNC Freze Tezgahı Operatörü335 50 67
Elektrikçi (Genel)02623355526
Makine Mühendisi262 341 45 39
Ambar/Depo Görevlisi0262 229 2830
Satış Danışmanı0532 277 83 57
Büro Memuru (Genel)05333171644
Şoför-Yük Taşıma0262 229 2830
Makine Mühendisi0262 500 0080
Güvenlik Görevlisi
Beden İşçisi (Genel)0262 371 5830
Garson (Servis Elemanı)0262 310 1111
Beden İşçisi (Genel)0262 500 0080
Ahşap Mobilya İmalat Ustası02623253532
Ön Muhasebeci
Güvenlik Görevlisi0543 6496171
Beden İşçisi (Genel)0532 501 48 41
Elektronik Teknisyeni0543 2344420
Mekanik Bakım Onarımcısı0543 2344420
Güvenlik Görevlisi0543 6496171
Güvenlik Görevlisi0543 6496171
Güvenlik Görevlisi2294948/5436496144
Endüstri Mühendisi0 262 311 11 51
Garson (Servis Elemanı)05357670689
Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç)0262 316 66 36
Elektrikçi (Genel)0262 316 66 36
Beden İşçisi (Temizlik)0530 2249812
Beden İşçisi (Genel)0262 3350398
Beden İşçisi (Genel)0262 3354691-92
Asansör Bakım ve Onarım Ustası0262 321 64 05
Teknik Ressamelif@onelenerji.com
Büro Memuru (Genel)
Makine Montajcısı0 262 335 11 60
CNC Freze Tezgahı Operatörü0 262 335 11 60
Ambar/Depo Görevlisi0533 029 25 34
Güvenlik Görevlisi0535 025 9423
Elektrik Teknisyeni02623414539
Otomotiv Boya İşçisi02623414539
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)02623414539
Çocuk Gelişim Elemanı0532 056 60 70
Ziraat Mühendisi+90 262 325 85 67
Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen0543 911 49 11
Okul Öncesi Öğretmeni05327226170
Büro Memuru (Genel)0505 628 43 82
Otomotiv Mekanikçisi0555 802 54 67
Makine Mühendisi0262 323 58 88
Endüstri Mühendisi0262 323 58 88
Metalurji Ve Malzeme Mühendisi0544 462 25 30
Şoför-Yük Taşıma0262 527 31 02
Kalite Kontrolcü0544 462 25 30
Bayan Kuaförü0538 7133664
Elektrikçi (Genel)0543 6688485
Kurye0262 3314437
Kalite Kontrol Sorumlusu0549 351 40 41
Şoför (Yolcu Taşıma)0530 2249812
Beden İşçisi (Genel)05379639651
Garson (Servis Elemanı)532 312 43 55
Mekanik Bakım Onarımcısı0262 317 86 00
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi0262 317 86 00
Muhasebeci0262 331 74 10
Beden İşçisi (Genel)0536 612 7597
Beden İşçisi (Genel)0 530 404 11 29
Beden İşçisi (Genel)0505 751 06 84
Büro Memuru (Genel)0 262 335 38 60
Ön Muhasebeci0 262 527 88 18
Beden İşçisi (Temizlik)0 542 785 91 29
Sekreter905363205183
Kasiyer02622266041
Reyon Görevlisi02622266041
İngilizce Öğretmeni05363205183
Ön Muhasebeci05333814804
Satış Danışmanı0262-335 63 81
Ambar/Depo Görevlisi0 538 083 85 90
Aşçı Yardımcısı0262 335 38 71
Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri0 262 322 60 82
Büro Memuru (Genel)0 262 322 60 82
Beden İşçisi (Genel)0 538 083 85 90
Ön Muhasebeci02623112015
Laboratuvar Teknikeri2392270-DAHİLİ 205
Makineci (Dikiş)05310814733
Makastar-Tekstil0531 0814733
Beden İşçisi (Genel)05310814733
Büro Memuru (Genel)0542 364 6513
Beden İşçisi (Genel)
Güvenlik Görevlisi05532957623
Garson (Servis Elemanı)0 553 303 80 90
Beden İşçisi (Genel)0 555 374 26 16
Beden İşçisi (Genel)05076124261
Satış Danışmanı0262 365 2323
Elektrik Mühendisi0262 365 2323
Kalite Kontrolcü
Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen0262 3233566-67
Beden İşçisi (Genel)
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)0533 375 89 07
Alüminyum Kaynakçısı0216 461 93 91
Ambalajcı (El İle)0262 642 2249
Ambalajcı (El İle)0 262 658 00 43
Ambar/Depo Görevlisi0262 6581414
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)0262 759 15 05
Aşçı0262 642 72 75
Aşçı0535 509 45 75
Aşçı0541 719 77 01
Aşçı Yardımcısı0534 984 45 17
Beden İşçisi (Genel)0262 724 87 39-40-41
Beden İşçisi (Genel)0262 642 2249
Beden İşçisi (Genel)0549 803 29 16
Beden İşçisi (Genel)0262 646 18 11
Beden İşçisi (Genel)0549 290 56 77
Beden İşçisi (Genel)02627512822
Beden İşçisi (Genel)0262 658 30 10
Beden İşçisi (Genel)0 262 751 01 43
Beden İşçisi (Genel)262 643 70 99
Beden İşçisi (Genel)0262 658 02 20
Beden İşçisi (Genel)0262 751 48 48
Beden İşçisi (Genel)0 262 643 84 11
Beden İşçisi (Genel)02626766808
Beden İşçisi (Genel)02626445525
Beden İşçisi (Genel)0262 751 02 20
Beden İşçisi (Genel)0262 751 19 64.65.66
Beden İşçisi (Genel)0262 751 40 23
Beden İşçisi (Genel)262 644 49 73-74
Beden İşçisi (Genel)0262 751 10 24
Beden İşçisi (Genel)(0262) 751 32 40
Beden İşçisi (Genel)0262 751 18 88
Beden İşçisi (Genel)0262 751 18 88
Beden İşçisi (Genel)0262 658 24 00
Beden İşçisi (Genel)0262 658 27 00
Beden İşçisi (Genel)0262 642 32 74
Beden İşçisi (Genel)262 729 33 60
Beden İşçisi (Genel)0262 751 07 51
Beden İşçisi (Genel)0262 754 77 30
Beden İşçisi (Genel)0262 727 33 33
Beden İşçisi (Genel)0533 263 30 39
Beden İşçisi (Genel)
Beden İşçisi (Genel)0 262 679 67 00
Beden İşçisi (Genel)7514105
Beden İşçisi (Genel)0262 751 50 10
Beden İşçisi (Genel)0262 655 01 30 - 31
Beden İşçisi (Genel)2627441852
Beden İşçisi (Genel)0262 751 47 00
Beden İşçisi (Genel)
Beden İşçisi (Genel)0262 646 05 57
Beden İşçisi (Genel)0 538 974 66 90
Beden İşçisi (Genel)0262 658 86 39
Beden İşçisi (Genel)0262 679 20 00
Beden İşçisi (Genel)0262 751 33 83
Beden İşçisi (Genel)0262 658 19 41
Beden İşçisi (Genel)0262 658 23 30
Beden İşçisi (Genel)0262 743 37 00
Beden İşçisi (Genel)444 6 746
Beden İşçisi (Genel)0216 461 93 91
Beden İşçisi (Genel)(0262) 724 93 00
Beden İşçisi (Genel)0262 743 00 53
Beden İşçisi (Genel)0 545 643 99 55
Beden İşçisi (Genel)262 751 53 88
Beden İşçisi (Genel)262 724 91 83
Beden İşçisi (Genel)
Beden İşçisi (Genel)0 262 502 01 81
Beden İşçisi (Genel)0262 722 9521
Beden İşçisi (Genel)0545 652 77 26
Beden İşçisi (Genel)0262 655 02 76
Beden İşçisi (Genel)444 58 12 D:111
Beden İşçisi (Genel)0549 206 98 55
Beden İşçisi (Genel)0 554 992 10 77
Beden İşçisi (Genel)02627549022 - 1906
Beden İşçisi (Genel)0553 018 57 02
Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam)02625021331
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )0262 6581010
Boyacı-Metal0262 751 02 20
Boyacı-Metal0262 751 48 48
Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi0 212 273 0075
Büro Memuru (Genel)0 262 658 26 24
Büro Memuru (Genel)444 53 60
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı(0532) 486 41 25
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü0262 751 17 17
CNC Freze Tezgahı Operatörü02626581909
CNC Freze Tezgahı Operatörü444 58 12 D:111
CNC Plazma Kesim Operatörü0262 759 15 05
CNC Torna Tezgahı Operatörü262 646 47 30
CNC Torna Tezgahı Operatörü(0262) 751 02 08
CNC Torna Tezgahı Operatörü0262 6581010
CNC Torna Tezgahı Operatörü0262 653 18 00
Çaycı0262 642 72 75
Çaycı(0262)751 43 37
Çaycı0262 646 03 30
Çaycı0 216 311 99 55 -130
Çevre Mühendisi262 724 90 11
Demir Doğramacı05356246331
Depo Sevkiyat Sorumlusu(0262) 644 07 82
Dış Lastik Tamircisi0262 642 08 56
Diğer Mühendisler0262 673 30 00
Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı
Dökümcü (Metal)0 262 751 09 69
Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)0530 265 03 40
Elektrik Pano Montaj Ustası
Elektrik Teknisyeni0 262 751 0220
Elektrik Teknisyeni02627441616
Elektrik Teknisyeni0262 677 13 00
Elektrik Teknisyeni0262 676 7500-6147
Elektrikçi (Genel)0530 287 88 84
Elektrikçi (Genel)0262 7248245
Elektrikçi (Genel)0 262 502 16 91
Elektrikçi (Genel)0 262 502 01 81
Elektrikçi (Genel)(Bakım ve Onarım Elektrikçisi/Endüstriyel Bakım ve Onarımcısı)0262 677 07 07
Elektrik-Elektronik Teknisyeni2626771680
Endüstri Mühendisi
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi0262 658 20 00
Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı0 262 658 12 41-42
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi0553 018 57 02
Forklift Operatörü0262 658 14 34
Forklift Operatörü7514105
Forklift Operatörü262 653 42 60
Forklift Operatörü0262 658 02 20
Forklift Operatörü0262 642 06 44
Forklift Operatörü0262 743 66 80
Forklift Operatörü0216 540 28 72
Forklift Operatörü0262 658 23 30
Forklift Operatörü(0262) 644 84 10-11
Forklift Operatörü0 262 641 27 69
Garson (Servis Elemanı)0533 626 52 77
Garson (Servis Elemanı)0535 509 45 75
Garson (Servis Elemanı)0262 745 60 60
Garson (Servis Elemanı)5542572414
Garson (Servis Elemanı)0262 648 84 00
Gaz Altı Kaynakçısı0262 751 48 48
Gaz Altı Kaynakçısı(0262) 751 02 08-306
Gaz Altı Kaynakçısı0262 727 33 33
Gaz Altı Kaynakçısı0262 673 30 00
Gaz Altı Kaynakçısı02626433336
Gaz Altı Kaynakçısı0553 018 57 02
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı02626771740
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı0533 200 38 98
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı0533 690 20 44
Giyotin Makas İşçisi444 5465
Güvenlik Görevlisi262 754 65 91-92
Güvenlik Görevlisi(0 262) 502 05 26
Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen(0555) 211 04 81
Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı0 262 641 15 07
İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı0262 658 00 20
İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı0533 968 00 96
İstihsal Teknisyeni0262 677 50 00
İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)0262 644 01 01
İthalat-İhracat Sorumlusu0262 751 44 66
Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi262 751 24 24
Kalıpçı-Pres0262 653 18 00
Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu0 262 502 16 91
Kalite Kontrol Sorumlusu0262 751 00 94/95
Kalite Kontrolcü262 751 07 51
Kalite Kontrolcü0262 751 21 37
Kalite Kontrolcü0 507 604 40 07
Kalite Kontrolcü0 262 646 76 98
Kalite Kontrolcü0262 658 23 30
Kalite Kontrolcü0262 759 12 62
Kalite Kontrolcü (Metal)02625021331
Kamyon Şoförü0262 642 08 56
Kamyon Şoförü
Kapı/Kantar Görevlisi0262 641 89 13
Kasiyer
Kasiyer0262 751 20 04
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)0262 751 48 48
Kimya Laboratuvarı Görevlisi0 262 751 25 30
Kimya Mühendisi0 262 655 01 30
Kimyager0262 751 03 14
Kurye0507 483 62 47
Laboratuvar Teknikeri0262 745 47 47
Lojistik Elemanı0542 688 01 04
Mağaza Sorumlusu/şefi05362676824
Makine Bakımcı444 5465
Makine Bakımcı0262 676 7500-6147
Makine Montajcısı0262-7510220
Makine Mühendisi0262 751 33 90
Makine Mühendisi0262 641 10 66
Makineci (Dikiş)262 645 01 64
Manav05362676824
Marangoz0262 743 66 80
Matbaa İşçisi0 262 7512235
Mekanik Bakım Onarımcısı0262 751 02 92
Mekanik Bakım Onarımcısı0262 677 69 00
Mekanik Bakım Onarımcısıtugce.kizilirmak@tadim.com.tr
Mekanik Bakım Onarımcısı0262 677 62 00
Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri(Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi )0 262 373 63 57
Metal Mamuller Montaj İşçisi02626581909
Metal Pres Makinesi Operatörü0543 809 28 75
Muhasebe Meslek Elemanı0262 744 21 14
Muhasebeci(0262) 677 10 40
Muhasebeci05336228776
Muhasebeci0262 7248245
Muhasebeci0262 751 44 58-59
Muhasebeci(0262)658 86 95-155
Müşteri Temsilcisi0262 641 1215
NC/CNC Tezgah Operatörü0 262 677 15 00
Otomotiv Boya İşçisi(262) 759 17 50
Otomotiv Kaporta İşçisi0(262) 759 17 50
Otomotiv Yedek Parça Danışmanı0549 446 30 07
Ön Muhasebeci0262 642 72 75
Ön Muhasebeci02163119955
Ön Muhasebeci0262 6419267
Ön Muhasebeci0262751 11 78
Ön Muhasebeci02625282545
Ön Muhasebeci0541 719 77 01
Pazarlamacı
Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı262 751 41 03
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı262 751 41 03
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı262 751 24 24
Pres Makineleri Operatör Yardımcısı0262 722 9521
Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)0 262 751 09 69
Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)444 5465
Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)TEL:751 41 05
Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)0262 754 75 12
Psikolog666 00 66
PVC Doğramacı05302436044
Reklam Tabelacı0 262 743 36 33
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)(0262)642 64 64
Sac Metal Kalıpçısı0262 754 75 12
Satın Alma Uzmanı0262 759 15 05
Satış Danışmanı
Satış Destek Personeli0262 658 16 16
Satış Temsilcisi / Plasiyer02626430606
Satış Temsilcisi / Plasiyerik@center-quality.com
Sekreter0262 751 40 90
Sekreter0262 7248245
Sekreter5496531120
Sekreter0533 051 26 52
Servis Komisi0533 626 52 77
Servis Komisi5542572414
Sevkiyat Görevlisi0533 659 77 58
Sevkiyat Görevlisi0262 658 30 10
Sevkiyat Görevlisi02626766808
Sevkiyat Görevlisi444 06 22
Sevkiyat Görevlisi0 262 677 16 36
Sevkiyat Görevlisi0262 648 59 00
Sevkiyat Görevlisi(0 262) 502 05 26
Sıvacı0262 751 02 20
Şoför (Yolcu Taşıma)5496531120
Şoför-Yük Taşıma0 262 677 06 33
Şoför-Yük Taşıma262 645 01 64-65
Şoför-Yük Taşıma0262 677 69 00
Şoför-Yük Taşıma(0262) 644 11 82
Şoför-Yük Taşıma0507 483 62 47
Şoför-Yük Taşıma0545 554 31 21
Şoför-Yük Taşıma0262 655 60 60
Taşlama Tezgâh İşçisi0262 751 23 44
Teknik Ressam02626561557-58
Teknik Servis Elemanı0262 742 02 48
Temizlik Görevlisi262 641 89 13
Temizlik Görevlisi0262 745 60 60
Temizlik Görevlisi0533 200 38 98
Temizlik Görevlisi0532 213 88 31
Temizlik Görevlisi0262 646 03 30
Temizlik Görevlisi0545 242 62 18
Temizlik Görevlisi0262 728 13 75
Temizlik Görevlisi0 262 502 10 70
Temizlik Görevlisi0 535 018 64 50
Temizlik Görevlisi262 658 16 62-(1152)
Tesviyeci0262 502 13 31
Tır-Çekici Şoförü0262 642 08 56
Tır-Çekici Şoförü0262 655 60 60
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)0262 6581010
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)0262 - 658 07 95 -
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)0 262 751 0220
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)0262 642 32 74
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)2626581290
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)0262 728 12 04
Üretim Planlama Memuru(0262) 751 33 75
Vinç Operatörü0262 644 00 20- 117
Vinç Operatörü0 532 583 44 31
Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü0 262 641 27 69
Yazılım Mühendisi0262 658 07 95
Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)5358602544

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