Kocaeli'de 867 firma eleman arıyor!

|Meslek / Tecrübe Bilgisi
|İrtibat Telefon
|Elektrikçi (Genel)(Elektrik Tesisatçısı-Bina)
|05320603927
|Güvenlik Görevlisi
|0533 894 41 64
|Muhasebeci
|0554 490 3901
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|0541 592 45 93
|Elektronik Teknisyeni
|0530 2663434
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 317 39 66-04
|Ambar/Depo Görevlisi
|0262 375 30 60
|Beden İşçisi (Temizlik)
|05417676330
|Makine Teknikeri
|3210887
|Ziraat Teknikeri
|0533 305 11 01
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|0262 373 48 48
|Çevre Mühendisi
|0262 311 7893-94
|Güvenlik Görevlisi
|0262 646 58 11-12
|Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı
|0262 321 0912
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0505 3499518
|Beden İşçisi (Genel)
|0544 462 25 30
|Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı
|0544 462 25 30
|Beden İşçisi (Genel)
|02623713248-D:1150
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0544 462 25 30
|Kimya Teknisyeni
|0262 6436088
|Yapı Yalıtımcısı
|02623112015
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 371 6141
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0 262 331 91 01
|Büro Memuru (Genel)
|emre.sancaktoksoz@gmail.com
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|0262 5050035
|Bulaşıkçı (Stevard)
|0262 5050035
|Garson (Servis Elemanı)
|0262 5050035
|Beden İşçisi (Genel)
|352 36 76
|Şoför-Yük Taşıma
|352 36 76
|Teknik Servis Şefi
|0262 - 335 34 96
|Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
|0 532 782 60 98
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 3351876
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|0262 3351876
|Lojistik Operasyon Sorumlusu
|0262 3213773
|Teknik Servis Elemanı
|0 541 321 93 41
|Elektrikçi (Genel)
|Ön Muhasebeci
|0 262 373 57 58
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0530 490 94 56
|Sigortacılık Meslek Elemanı
|02625271313
|Oto Bakım-Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
|02623353857
|Gaz Altı Kaynakçısı
|0262 3716108
|Aşçı
|0544 329 46 54
|Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)
|0530 2249812
|NC/CNC Tezgah Operatörü
|0549 654 6334
|Teknik Ressam
|0549 654 6334
|Beden İşçisi (Genel)
|0549 654 6334
|Elektrik Teknisyeni
|0549 654 6334
|Beden İşçisi (Genel)
|0549 7872560
|Bekçi
|05070091557
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 3752645
|Güvenlik Müdürü
|0533 894 41 64
|Servis Komisi
|0262 335 4034
|Şoför-Yük Taşıma
|0262 371 2378
|Kasiyer
|0262 371 2378
|Pazarlamacı (Telefonla)
|0 534 361 64 80
|Kasiyer
|0 533 248 6366
|Bulaşıkçı (Stevard)
|0 533 248 6366
|Kalite Kontrolcü
|535 325 65 36
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|532 325 65 36
|Ön Muhasebeci
|532 325 65 36
|Çaycı
|532 325 65 36
|Ön Muhasebeci
|05312142965
|Vardiya Amiri - İmalat
|0262 371 1661
|Reyon Görevlisi
|0532 562 12 81
|Kasiyer
|0532 562 12 81
|Kimya Teknikeri
|2392270-DAHİLİ 205
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0549 375 4100-01
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 373 6430
|Mimar
|0262 526 40 90
|Sekreter
|Sekreter
|0530 200 1078
|Şoför-Yük Taşıma
|0505 918 64 20
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0 262 325 41 67
|İstihsal Teknisyeni
|0 262 325 41 67
|Beden İşçisi (Genel)
|0 262 325 41 67
|Muhasebeci
|info@adalimefrusat.com
|İnşaat Teknolojisi Teknikeri
|0532 365 1278
|Bayan Kuaförü
|0532 317 88 26
|Elektrikçi (Genel)
|05443868698
|Güvenlik Görevlisi
|02623651413
|Garson (Servis Elemanı)
|0530 835 10 02
|Beden İşçisi (Temizlik)
|3651413
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 435 7544
|Ön Muhasebeci
|0262 373 24 26
|Elektrikçi (Genel)
|0 262 335 36 01
|Büro Memuru (Genel)
|0532 385 95 60
|Pazarlamacı
|0530 2914041
|Hemşire
|0535 490 94 56
|Kamyon Şoförü
|05322654246
|Fizik Tedavi Teknikeri
|0535 490 94 56
|Ön Muhasebeci
|0533 897 05 80
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 373 26 23
|Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)
|05075941242
|Ambar/Depo Görevlisi
|02623353169
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 3210025
|Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı
|0262 311 60 99
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 311 60 99
|Gıda Teknolojisi Teknisyeni
|0 262 643 60 88
|Laboratuvar Teknikeri
|0 262 643 60 88
|Beden İşçisi (Genel)
|0541 772 6141
|Beden İşçisi (Genel)
|0541 772 6141
|Ambar/Depo Görevlisi
|0541 772 6141
|Çevre Sağlığı Teknisyeni
|0 262 643 60 88
|Ziraat Teknisyeni
|0 262 643 60 88
|Bulaşıkçı (Stevard)
|BİZZAT GÖRÜŞÜLECEK
|Kepçe Operatörü
|0262 321 00 25
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|0262 323 1353
|Otomotiv Kaporta Ustası
|0262 323 1353
|Yer Hostesi
|0262 323 1353
|Büro Memuru (Genel)
|0262 323 13 53
|Güvenlik Görevlisi
|0533 658 33 35
|İstihsal Teknisyeni
|2332675
|Beden İşçisi (Genel)
|Şoför-Yük Taşıma
|05308443786
|Güvenlik Görevlisi
|0262 646 58 11-12
|Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi(Tartı Aletleri Bakım Ve Tamir İşçisi)
|Elektrikçi (Genel)
|0262 311 7442
|Elektrik Teknisyeni
|0262 311 7442
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 3244941
|Pazarlamacı
|0262 3244941
|Tıbbi Laboratuar Teknikeri
|Elektrik Teknisyeni
|0530 399 05 02
|Şoför-Yük Taşıma
|0542 5427483-2290404
|Beden İşçisi (Temizlik)
|BİZZAT GÖRÜŞÜLECEK
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|05332145064
|İstihsal Teknisyeni
|0262 331 74 10
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0262 3217925
|İnşaat Teknolojisi Teknisyeni
|0262 3350047/48
|Garson (Servis Elemanı)
|Beden İşçisi (Genel)
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|0542 414 70 20
|Kasiyer
|0542 414 70 20
|Ön Muhasebeci
|KİMAS@KİMAS.COM.TR
|Kasiyer
|0 536 847 74 09
|Kasap
|0 536 847 74 09
|Beden İşçisi (Genel)
|0 536 847 74 09
|Bekçi
|BİZZAT GÖRÜŞÜLECEK
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|İNFO@BALTURKOTEL.COM
|Aşçı Yardımcısı
|BİZZAT GÖRÜŞÜLECEK
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 3714540
|Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen
|0541 767 6330
|Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı
|05417676330
|Aşçı
|0262 3533838
|Gaz Altı Kaynakçısı
|05497724233
|Tır-Çekici Şoförü
|05497724233
|Garson (Servis Elemanı)
|0 532 205 13 04
|Şoför-Yük Taşıma
|05497724233
|İş Makineleri Operatörü
|0549 748 19 57
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|05356942575
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0 532 205 13 04
|Kasiyer
|0 532 205 13 04
|Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
|2294948/5436496144
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|0541 603 54 41
|Büro Memuru (Genel)
|0541 603 54 41
|Güvenlik Görevlisi
|0533 894 41 64
|Güvenlik Görevlisi
|0533 894 41 64
|İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)
|0262 3217925
|Muhasebe Uzmanı
|0262 321 37 73
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|0541 470 40 13
|Proje Mühendisi
|262 373 64 95
|Elektrikçi (Genel)(Bakım ve Onarım Elektrikçisi/Endüstriyel Bakım ve Onarımcısı, Elektrik Tamircisi, Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi, Hat Çekici (Elektrik Cer Hatları), Hat Çekici (Elektrik Enerjisi), Kablo Ekleyici-Elektrik, Elektrik Pano Montaj İşçisi)
|0 262 335 53 26
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri
|İthalat-İhracat Sorumlusu
|0262 321 37 73
|Satış Danışmanı
|05075941242
|Reyon Görevlisi
|0262 324 86 17
|Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
|ik@tursa.com.tr
|Forklift Operatörü
|0 262 335 50 83
|Beden İşçisi (Genel)
|0533 263 2060
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0262 226 22 88
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0532 6307763
|Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)
|0533 8134094
|Vardiya Amiri - İmalat
|0549 385 23 00
|Çevre Mühendisi
|0262 351 2425
|Beden İşçisi (Genel)
|0549 385 23 00
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|0544 462 25 30
|İnşaat Teknolojisi Teknikeri
|0533 337 00 51
|İnşaat Mühendisi
|0533 337 00 51
|Beden İşçisi (Genel)
|Beden İşçisi (İnşaat)
|0533 337 00 51
|Kamyonet Şoförü
|0549 654 6334
|Satış Danışmanı
|323 02 02
|Ön Muhasebeci
|0262 291 00 69
|Sekreter
|0262 291 00 69
|Bulaşıkçı (Stevard)
|0538 509 29 36
|Temizlik Görevlisi(1 Yıl)
|0262 324 16 00
|Şoför-Yük Taşıma
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0262 335 42 91
|Satış Danışmanı
|0262 335 42 91
|İstihsal Teknisyeni
|0262 335 42 91
|Ambar/Depo Görevlisi
|0 506 181 80 04
|İstihsal Teknisyeni
|02623353871
|Beden İşçisi (Genel)
|02623353871
|Teknik Servis Elemanı
|Direksiyon Eğitmeni
|05443703071
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|0262 321 31 25
|Elektrik Tesisat Ustası
|3512331
|Satış Danışmanı
|351 23 31
|Kamyon Şoförü
|0 533 665 52 41
|Ekmek Ustası
|Güvenlik Görevlisi
|Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Mayacı (Hamur))
|Klima İmalat ve Montaj Elemanı(1 Yıl)
|5418282496
|Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni
|0262 335 60 25
|Garson (Servis Elemanı)
|0538 509 29 36
|Kasiyer
|0 532 670 00 06
|Güvenlik Görevlisi
|0262 310 1111
|Çaycı
|0541 364 45 41
|Güvenlik Müdürü
|0549 6756133
|İç Mimar
|0262 324 49 41
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 311 04 00
|Mimar
|0262 324 49 41
|Mobilya Montajcısı
|0262 3244941
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0538 509 29 36
|Ön Muhasebeci
|0532 670 00 06
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|0532 324 52 05
|Temizlik Görevlisi
|262 341 45 39
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 3512221
|Forklift Operatörü
|0262 3512221
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|0262 335 50 67
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|335 50 67
|Elektrikçi (Genel)
|02623355526
|Makine Mühendisi
|262 341 45 39
|Ambar/Depo Görevlisi
|0262 229 2830
|Satış Danışmanı
|0532 277 83 57
|Büro Memuru (Genel)
|05333171644
|Şoför-Yük Taşıma
|0262 229 2830
|Makine Mühendisi
|0262 500 0080
|Güvenlik Görevlisi
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 371 5830
|Garson (Servis Elemanı)
|0262 310 1111
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 500 0080
|Ahşap Mobilya İmalat Ustası
|02623253532
|Ön Muhasebeci
|Güvenlik Görevlisi
|0543 6496171
|Beden İşçisi (Genel)
|0532 501 48 41
|Elektronik Teknisyeni
|0543 2344420
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0543 2344420
|Güvenlik Görevlisi
|0543 6496171
|Güvenlik Görevlisi
|0543 6496171
|Güvenlik Görevlisi
|2294948/5436496144
|Endüstri Mühendisi
|0 262 311 11 51
|Garson (Servis Elemanı)
|05357670689
|Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç)
|0262 316 66 36
|Elektrikçi (Genel)
|0262 316 66 36
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0530 2249812
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 3350398
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 3354691-92
|Asansör Bakım ve Onarım Ustası
|0262 321 64 05
|Teknik Ressam
|elif@onelenerji.com
|Büro Memuru (Genel)
|Makine Montajcısı
|0 262 335 11 60
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|0 262 335 11 60
|Ambar/Depo Görevlisi
|0533 029 25 34
|Güvenlik Görevlisi
|0535 025 9423
|Elektrik Teknisyeni
|02623414539
|Otomotiv Boya İşçisi
|02623414539
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|02623414539
|Çocuk Gelişim Elemanı
|0532 056 60 70
|Ziraat Mühendisi
|+90 262 325 85 67
|Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen
|0543 911 49 11
|Okul Öncesi Öğretmeni
|05327226170
|Büro Memuru (Genel)
|0505 628 43 82
|Otomotiv Mekanikçisi
|0555 802 54 67
|Makine Mühendisi
|0262 323 58 88
|Endüstri Mühendisi
|0262 323 58 88
|Metalurji Ve Malzeme Mühendisi
|0544 462 25 30
|Şoför-Yük Taşıma
|0262 527 31 02
|Kalite Kontrolcü
|0544 462 25 30
|Bayan Kuaförü
|0538 7133664
|Elektrikçi (Genel)
|0543 6688485
|Kurye
|0262 3314437
|Kalite Kontrol Sorumlusu
|0549 351 40 41
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|0530 2249812
|Beden İşçisi (Genel)
|05379639651
|Garson (Servis Elemanı)
|532 312 43 55
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0262 317 86 00
|Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi
|0262 317 86 00
|Muhasebeci
|0262 331 74 10
|Beden İşçisi (Genel)
|0536 612 7597
|Beden İşçisi (Genel)
|0 530 404 11 29
|Beden İşçisi (Genel)
|0505 751 06 84
|Büro Memuru (Genel)
|0 262 335 38 60
|Ön Muhasebeci
|0 262 527 88 18
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0 542 785 91 29
|Sekreter
|905363205183
|Kasiyer
|02622266041
|Reyon Görevlisi
|02622266041
|İngilizce Öğretmeni
|05363205183
|Ön Muhasebeci
|05333814804
|Satış Danışmanı
|0262-335 63 81
|Ambar/Depo Görevlisi
|0 538 083 85 90
|Aşçı Yardımcısı
|0262 335 38 71
|Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri
|0 262 322 60 82
|Büro Memuru (Genel)
|0 262 322 60 82
|Beden İşçisi (Genel)
|0 538 083 85 90
|Ön Muhasebeci
|02623112015
|Laboratuvar Teknikeri
|2392270-DAHİLİ 205
|Makineci (Dikiş)
|05310814733
|Makastar-Tekstil
|0531 0814733
|Beden İşçisi (Genel)
|05310814733
|Büro Memuru (Genel)
|0542 364 6513
|Beden İşçisi (Genel)
|Güvenlik Görevlisi
|05532957623
|Garson (Servis Elemanı)
|0 553 303 80 90
|Beden İşçisi (Genel)
|0 555 374 26 16
|Beden İşçisi (Genel)
|05076124261
|Satış Danışmanı
|0262 365 2323
|Elektrik Mühendisi
|0262 365 2323
|Kalite Kontrolcü
|Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen
|0262 3233566-67
|Beden İşçisi (Genel)
|Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|0533 375 89 07
|Alüminyum Kaynakçısı
|0216 461 93 91
|Ambalajcı (El İle)
|0262 642 2249
|Ambalajcı (El İle)
|0 262 658 00 43
|Ambar/Depo Görevlisi
|0262 6581414
|Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)
|0262 759 15 05
|Aşçı
|0262 642 72 75
|Aşçı
|0535 509 45 75
|Aşçı
|0541 719 77 01
|Aşçı Yardımcısı
|0534 984 45 17
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 724 87 39-40-41
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 642 2249
|Beden İşçisi (Genel)
|0549 803 29 16
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 646 18 11
|Beden İşçisi (Genel)
|0549 290 56 77
|Beden İşçisi (Genel)
|02627512822
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 658 30 10
|Beden İşçisi (Genel)
|0 262 751 01 43
|Beden İşçisi (Genel)
|262 643 70 99
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 658 02 20
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 751 48 48
|Beden İşçisi (Genel)
|0 262 643 84 11
|Beden İşçisi (Genel)
|02626766808
|Beden İşçisi (Genel)
|02626445525
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 751 02 20
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 751 19 64.65.66
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 751 40 23
|Beden İşçisi (Genel)
|262 644 49 73-74
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 751 10 24
|Beden İşçisi (Genel)
|(0262) 751 32 40
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 751 18 88
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 751 18 88
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 658 24 00
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 658 27 00
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 642 32 74
|Beden İşçisi (Genel)
|262 729 33 60
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 751 07 51
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 754 77 30
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 727 33 33
|Beden İşçisi (Genel)
|0533 263 30 39
|Beden İşçisi (Genel)
|Beden İşçisi (Genel)
|0 262 679 67 00
|Beden İşçisi (Genel)
|7514105
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 751 50 10
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 655 01 30 - 31
|Beden İşçisi (Genel)
|2627441852
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 751 47 00
|Beden İşçisi (Genel)
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 646 05 57
|Beden İşçisi (Genel)
|0 538 974 66 90
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 658 86 39
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 679 20 00
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 751 33 83
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 658 19 41
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 658 23 30
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 743 37 00
|Beden İşçisi (Genel)
|444 6 746
|Beden İşçisi (Genel)
|0216 461 93 91
|Beden İşçisi (Genel)
|(0262) 724 93 00
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 743 00 53
|Beden İşçisi (Genel)
|0 545 643 99 55
|Beden İşçisi (Genel)
|262 751 53 88
|Beden İşçisi (Genel)
|262 724 91 83
|Beden İşçisi (Genel)
|Beden İşçisi (Genel)
|0 262 502 01 81
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 722 9521
|Beden İşçisi (Genel)
|0545 652 77 26
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 655 02 76
|Beden İşçisi (Genel)
|444 58 12 D:111
|Beden İşçisi (Genel)
|0549 206 98 55
|Beden İşçisi (Genel)
|0 554 992 10 77
|Beden İşçisi (Genel)
|02627549022 - 1906
|Beden İşçisi (Genel)
|0553 018 57 02
|Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam)
|02625021331
|Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )
|0262 6581010
|Boyacı-Metal
|0262 751 02 20
|Boyacı-Metal
|0262 751 48 48
|Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi
|0 212 273 0075
|Büro Memuru (Genel)
|0 262 658 26 24
|Büro Memuru (Genel)
|444 53 60
|Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı
|(0532) 486 41 25
|CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü
|0262 751 17 17
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|02626581909
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|444 58 12 D:111
|CNC Plazma Kesim Operatörü
|0262 759 15 05
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|262 646 47 30
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|(0262) 751 02 08
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|0262 6581010
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|0262 653 18 00
|Çaycı
|0262 642 72 75
|Çaycı
|(0262)751 43 37
|Çaycı
|0262 646 03 30
|Çaycı
|0 216 311 99 55 -130
|Çevre Mühendisi
|262 724 90 11
|Demir Doğramacı
|05356246331
|Depo Sevkiyat Sorumlusu
|(0262) 644 07 82
|Dış Lastik Tamircisi
|0262 642 08 56
|Diğer Mühendisler
|0262 673 30 00
|Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı
|Dökümcü (Metal)
|0 262 751 09 69
|Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)
|0530 265 03 40
|Elektrik Pano Montaj Ustası
|Elektrik Teknisyeni
|0 262 751 0220
|Elektrik Teknisyeni
|02627441616
|Elektrik Teknisyeni
|0262 677 13 00
|Elektrik Teknisyeni
|0262 676 7500-6147
|Elektrikçi (Genel)
|0530 287 88 84
|Elektrikçi (Genel)
|0262 7248245
|Elektrikçi (Genel)
|0 262 502 16 91
|Elektrikçi (Genel)
|0 262 502 01 81
|Elektrikçi (Genel)(Bakım ve Onarım Elektrikçisi/Endüstriyel Bakım ve Onarımcısı)
|0262 677 07 07
|Elektrik-Elektronik Teknisyeni
|2626771680
|Endüstri Mühendisi
|Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi
|0262 658 20 00
|Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı
|0 262 658 12 41-42
|Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi
|0553 018 57 02
|Forklift Operatörü
|0262 658 14 34
|Forklift Operatörü
|7514105
|Forklift Operatörü
|262 653 42 60
|Forklift Operatörü
|0262 658 02 20
|Forklift Operatörü
|0262 642 06 44
|Forklift Operatörü
|0262 743 66 80
|Forklift Operatörü
|0216 540 28 72
|Forklift Operatörü
|0262 658 23 30
|Forklift Operatörü
|(0262) 644 84 10-11
|Forklift Operatörü
|0 262 641 27 69
|Garson (Servis Elemanı)
|0533 626 52 77
|Garson (Servis Elemanı)
|0535 509 45 75
|Garson (Servis Elemanı)
|0262 745 60 60
|Garson (Servis Elemanı)
|5542572414
|Garson (Servis Elemanı)
|0262 648 84 00
|Gaz Altı Kaynakçısı
|0262 751 48 48
|Gaz Altı Kaynakçısı
|(0262) 751 02 08-306
|Gaz Altı Kaynakçısı
|0262 727 33 33
|Gaz Altı Kaynakçısı
|0262 673 30 00
|Gaz Altı Kaynakçısı
|02626433336
|Gaz Altı Kaynakçısı
|0553 018 57 02
|Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
|02626771740
|Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
|0533 200 38 98
|Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
|0533 690 20 44
|Giyotin Makas İşçisi
|444 5465
|Güvenlik Görevlisi
|262 754 65 91-92
|Güvenlik Görevlisi
|(0 262) 502 05 26
|Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen
|(0555) 211 04 81
|Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı
|0 262 641 15 07
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|0262 658 00 20
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|0533 968 00 96
|İstihsal Teknisyeni
|0262 677 50 00
|İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)
|0262 644 01 01
|İthalat-İhracat Sorumlusu
|0262 751 44 66
|Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi
|262 751 24 24
|Kalıpçı-Pres
|0262 653 18 00
|Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu
|0 262 502 16 91
|Kalite Kontrol Sorumlusu
|0262 751 00 94/95
|Kalite Kontrolcü
|262 751 07 51
|Kalite Kontrolcü
|0262 751 21 37
|Kalite Kontrolcü
|0 507 604 40 07
|Kalite Kontrolcü
|0 262 646 76 98
|Kalite Kontrolcü
|0262 658 23 30
|Kalite Kontrolcü
|0262 759 12 62
|Kalite Kontrolcü (Metal)
|02625021331
|Kamyon Şoförü
|0262 642 08 56
|Kamyon Şoförü
|Kapı/Kantar Görevlisi
|0262 641 89 13
|Kasiyer
|Kasiyer
|0262 751 20 04
|Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
|0262 751 48 48
|Kimya Laboratuvarı Görevlisi
|0 262 751 25 30
|Kimya Mühendisi
|0 262 655 01 30
|Kimyager
|0262 751 03 14
|Kurye
|0507 483 62 47
|Laboratuvar Teknikeri
|0262 745 47 47
|Lojistik Elemanı
|0542 688 01 04
|Mağaza Sorumlusu/şefi
|05362676824
|Makine Bakımcı
|444 5465
|Makine Bakımcı
|0262 676 7500-6147
|Makine Montajcısı
|0262-7510220
|Makine Mühendisi
|0262 751 33 90
|Makine Mühendisi
|0262 641 10 66
|Makineci (Dikiş)
|262 645 01 64
|Manav
|05362676824
|Marangoz
|0262 743 66 80
|Matbaa İşçisi
|0 262 7512235
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0262 751 02 92
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0262 677 69 00
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|tugce.kizilirmak@tadim.com.tr
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0262 677 62 00
|Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri(Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi )
|0 262 373 63 57
|Metal Mamuller Montaj İşçisi
|02626581909
|Metal Pres Makinesi Operatörü
|0543 809 28 75
|Muhasebe Meslek Elemanı
|0262 744 21 14
|Muhasebeci
|(0262) 677 10 40
|Muhasebeci
|05336228776
|Muhasebeci
|0262 7248245
|Muhasebeci
|0262 751 44 58-59
|Muhasebeci
|(0262)658 86 95-155
|Müşteri Temsilcisi
|0262 641 1215
|NC/CNC Tezgah Operatörü
|0 262 677 15 00
|Otomotiv Boya İşçisi
|(262) 759 17 50
|Otomotiv Kaporta İşçisi
|0(262) 759 17 50
|Otomotiv Yedek Parça Danışmanı
|0549 446 30 07
|Ön Muhasebeci
|0262 642 72 75
|Ön Muhasebeci
|02163119955
|Ön Muhasebeci
|0262 6419267
|Ön Muhasebeci
|0262751 11 78
|Ön Muhasebeci
|02625282545
|Ön Muhasebeci
|0541 719 77 01
|Pazarlamacı
|Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı
|262 751 41 03
|Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|262 751 41 03
|Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|262 751 24 24
|Pres Makineleri Operatör Yardımcısı
|0262 722 9521
|Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)
|0 262 751 09 69
|Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)
|444 5465
|Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)
|TEL:751 41 05
|Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)
|0262 754 75 12
|Psikolog
|666 00 66
|PVC Doğramacı
|05302436044
|Reklam Tabelacı
|0 262 743 36 33
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|(0262)642 64 64
|Sac Metal Kalıpçısı
|0262 754 75 12
|Satın Alma Uzmanı
|0262 759 15 05
|Satış Danışmanı
|Satış Destek Personeli
|0262 658 16 16
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|02626430606
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|ik@center-quality.com
|Sekreter
|0262 751 40 90
|Sekreter
|0262 7248245
|Sekreter
|5496531120
|Sekreter
|0533 051 26 52
|Servis Komisi
|0533 626 52 77
|Servis Komisi
|5542572414
|Sevkiyat Görevlisi
|0533 659 77 58
|Sevkiyat Görevlisi
|0262 658 30 10
|Sevkiyat Görevlisi
|02626766808
|Sevkiyat Görevlisi
|444 06 22
|Sevkiyat Görevlisi
|0 262 677 16 36
|Sevkiyat Görevlisi
|0262 648 59 00
|Sevkiyat Görevlisi
|(0 262) 502 05 26
|Sıvacı
|0262 751 02 20
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|5496531120
|Şoför-Yük Taşıma
|0 262 677 06 33
|Şoför-Yük Taşıma
|262 645 01 64-65
|Şoför-Yük Taşıma
|0262 677 69 00
|Şoför-Yük Taşıma
|(0262) 644 11 82
|Şoför-Yük Taşıma
|0507 483 62 47
|Şoför-Yük Taşıma
|0545 554 31 21
|Şoför-Yük Taşıma
|0262 655 60 60
|Taşlama Tezgâh İşçisi
|0262 751 23 44
|Teknik Ressam
|02626561557-58
|Teknik Servis Elemanı
|0262 742 02 48
|Temizlik Görevlisi
|262 641 89 13
|Temizlik Görevlisi
|0262 745 60 60
|Temizlik Görevlisi
|0533 200 38 98
|Temizlik Görevlisi
|0532 213 88 31
|Temizlik Görevlisi
|0262 646 03 30
|Temizlik Görevlisi
|0545 242 62 18
|Temizlik Görevlisi
|0262 728 13 75
|Temizlik Görevlisi
|0 262 502 10 70
|Temizlik Görevlisi
|0 535 018 64 50
|Temizlik Görevlisi
|262 658 16 62-(1152)
|Tesviyeci
|0262 502 13 31
|Tır-Çekici Şoförü
|0262 642 08 56
|Tır-Çekici Şoförü
|0262 655 60 60
|Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
|0262 6581010
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|0262 - 658 07 95 -
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|0 262 751 0220
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|0262 642 32 74
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|2626581290
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|0262 728 12 04
|Üretim Planlama Memuru
|(0262) 751 33 75
|Vinç Operatörü
|0262 644 00 20- 117
|Vinç Operatörü
|0 532 583 44 31
|Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü
|0 262 641 27 69
|Yazılım Mühendisi
|0262 658 07 95
|Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)
|5358602544
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz