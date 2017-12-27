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Hükümet düğmeye bastı: Onlara da vergi geliyor

Maliye, elektronik ortamda Türkiye’deki vatandaşlara uygulama başta olmak üzere hizmet satan yabancı şirketlerin KDV mükellefi olmaları gerektiğini belirten tebliğ taslağı hazırladı. Bankalar kartlar üzerinden yapılan hareketi Maliye’ye bildirecek. Mükellef olmayanlara ceza var.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göreMaliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Katma Değer Vergisi uygulama tebliğinde değişiklik yapmak için bir tebliğ taslağı hazırladı. Taslak, yurtdışından Türk vatandaşlarına uygulamalar başta olmak üzere elektronik ortamda hizmet satan kuruluşların KDV mükellefi olmalarını şart koşuyor.

AMAZON VE EBAY'A KDV GELİYOR

Eğer tebliğ yürürlüğe girerse Türk vatandaşlarına uygulama, müzik, alan adı temini, yazılım satan Amazon ve eBay gibi e ticaret şirketleri KDV mükellefi olacak. Maliye mükellefiyeti resen yani kendisi tahsis edecek. Bu şirketlere ‘Sen artık Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı KDV mükellefisin’ denilecek. Bu şirketler Türkiye’ye elde ettikleri gelirin KDV’sini ödeyecek. Ödemediği halde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Maliye tahsilat yapabilecek.

SADECE GERÇEK KİŞİLERE SATIŞ YAPANLAR

Halen yurtdışından Türkiye’deki KDV mükellefi şirketlere uygulama dahil herhangi bir şey satanlar KDV mükellefi olmak zorunda değil. Bu şirketlerin ürün sattığı şirketler KDV mükellefi oldukları için KDV’yi sorumlu sıfatıyla beyan edip Türkiye’de ödüyor. Yeni düzenleme ise sadece Türk vatandaşlarına elektronik ortamda hizmet satan şirketleri KDV mükellefi yapmaya yönelik.

Bugün 10:56 TSİ - Ekonomi

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