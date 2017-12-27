İYİ Parti Derince'ye de kadın başkan

İYİ Parti'nin Kocaeli'deki teşkilatlanmasında sona gelindi. 11 ilçede başkanlar belli olmuştu. Tek belirsizlik Derince'deydi... Serdar Kaman aradığı ilçe başkanını buldu. Daha önce AK Parti Konya'dan Milletvekili aday adayı olan Esra Tolu İYİ Parti saflarına geçti. Tolu, İYİ Parti'nin Derince İlçe Başkanllığı görevine geçti. Aslen Derinceli olan Esra Tolu, nişanlı ve Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun. Öte yandan Kaman ve 9 ilçenin başkanı bugün Ankara'daki partinin genel merkezine gitti. İlçe yönetimleri listesi onanmak üzere İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'a sunulacak. Daha geç belli olan 3 ilçenin listesi ise önümüzdeki hafta götürülecek.