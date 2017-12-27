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İYİ Parti Derince'ye de kadın başkan

İYİ Parti'de bir ilçeye daha kadın başkan atandı.

İYİ Parti'nin Kocaeli'deki teşkilatlanmasında sona gelindi. 11 ilçede başkanlar belli olmuştu. Tek belirsizlik Derince'deydi... Serdar Kaman aradığı ilçe başkanını buldu. Daha önce AK Parti Konya'dan Milletvekili aday adayı olan Esra Tolu İYİ Parti saflarına geçti. Tolu, İYİ Parti'nin Derince İlçe Başkanllığı görevine geçti. Aslen Derinceli olan Esra Tolu, nişanlı ve Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun. Öte yandan Kaman ve 9 ilçenin başkanı bugün Ankara'daki partinin genel merkezine gitti. İlçe yönetimleri listesi onanmak üzere İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'a sunulacak. Daha geç belli olan 3 ilçenin listesi ise önümüzdeki hafta götürülecek.

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Yorumlar

(2)
02

Erol - esra tolu hanımı tanımam etmem ama bildiğim şudur . yeni kurulan İYİ partinin siyasette illa bir yer tutma gayretinde olanlara değil sağlam fikir ve aidiyeti olan bilinç ve seçimi oturmuş insanlara ihtiyacı vardır.

Yanıtla . 0Beğen 27 Aralık 16:43
01

Erol - akp li den İYİ partili olmaz . 180 derece ters bir seçimdir. belki İYİ partiye uygun biri olabilir ama geçmişte akp liliği seçmesi zayıf noktasıdır.

Yanıtla . 0Beğen 27 Aralık 16:36

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