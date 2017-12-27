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Sabiha Gökçen 31 milyon yolcuyla rekor kırdı

Geçen yıl 29,6 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen Havalimanı tarihinde ilk kez 30 milyon rakamını geçerek 31 milyon yolcu sayısına ulaştı Havalimanı terminalinden geçen 31 milyonuncu yolcu törenle karşılandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yolcu sayısı tarihinde ilk kez 30 milyonu geçerek 31 milyona ulaştı. Havalimanından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 29,6 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen Havalimanı dün itibarıyla 31 milyonuncu yolcusunu törenle karşıladı. Pegasus Havayolları'na ait Zürih uçuşuyla İstanbul'a ailesi ile birlikte gelen Muzaffer Yücel havalimanı terminalinden geçen 31 milyonuncu yolcu oldu. Yücel için uçaktan indikten sonra bir tören ve törenin ardından kokteyl düzenlendi. Törene İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmeci şirketi İSG'nin Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Che Azmi Bin Murad, havalimanı protokolü, Pegasus ve İSG'nin yöneticileri katıldı. Törende 31 milyonuncu yolcu Muzaffer Yücel ve ailesine, önce İSG ve Pegasus yöneticileri tarafından uçak kapısında çiçek takdim edildi. Ardından kokteyl alanına geçen Yücel ailesine, İSG tarafından İstanbul Shangri La Bosphorus Otel'de bir gece ücretsiz konaklama imkanı sunan bir hediye verildi. Pegasus Havayolları yetkilileri de 31 milyonuncu yolcuya ücretsiz uçak bileti armağan etti.

"Hedefimiz 2018'de başarı çıtasını yükseltmek"

Törende konuşan İSG Üst Yöneticisi Göral, 2016'da 29,6 milyon yolcuya ulaştıklarını hatırlatarak, "2017 yılında hedefimiz 30 milyon yolcu sınırını geçmekti. Bugün bu başarıya ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz 2018 yılında bu başarı çıtasını daha da yukarı çekmek." ifadelerini kullandı. Havalimanının 31 milyonuncu yolcusu Muzaffer Yücel ise 31 milyonuncu yolcu olarak terminalden geçmenin kendisi için çok hoş bir sürpriz olduğunu kaydederek, havalimanı yönetimine ve işletmeci şirkete teşekkür etti.

Bugün 11:48 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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