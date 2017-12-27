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Süper Lig'de en çok Palabıyık ve Aydınus düdük çaldı

Süper Lig'in ilk devresinde 12'şer maça atanan Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık, en fazla görev alan hakemler oldu.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısında 12'şer maçta düdük çalan Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık, en fazla görev alan hakemler oldu. Ligin 17 haftalık ilk bölümünde 21 farklı hakem düdük çaldı. Hakemler, oynanan 153 maçta toplam 712 sarı, 46 kırmızı kart gösterdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), sezonun ilk devresinde en çok Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık'a görev verdi. Aydınus ve Palabıyık, yönettikleri 12'şer maçla en fazla görev verilen hakemler sıralamasında zirveyi paylaştı. Bu iki hakemi, 11'er maçta düdük çalan Halis Özkahya, Mete Kalkavan ve Yaşar Kemal Uğurlu izledi. Bülent Yıldırım, Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Hüseyin Göçek de 10'ar maça atandı. MHK tarafından en az şans verilen hakem, bir maça çıkan Bahattin Şimşek oldu. Volkan Bayarslan ise sezon başında açıklanan "Süper Lig hakemi" listesinde yer almasına rağmen ilk devre tercih edilmedi.

Beyaz noktayı en fazla Palabıyık gösterdi

Penaltı istatistiklerinde ilk sırada FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yer aldı. Palabıyık, 12 maçta 8 kez beyaz noktaya yöneldi. Palabıyık, ilk devre yönettiği Fenerbaçe'nin 3 maçında sarı-lacivertli takım lehine 4 penaltı kararı verdi. Palabıyık'ın ardından beyaz noktayı en çok 6 kezle Mete Kalkavan, Halis Özkahya ve Özgür Yankaya işaret etti. En fazla maça atan iki hakemden biri olan Fırat Aydınus ile 10 karşılaşmada düdük çalan Halil Umut Meler ise penaltı kararı vermedi.

Kartına en çok Aydınus başvurdu

Sezonun ilk devresinde en fazla kırmızı kartı Ali Palabıyık, sarı kartı ise Fırat Aydınus çıkardı. Palabıyık, kırmızı kartına 7 kez başvururken, Halis Özkahya 6, Ümit Öztürk 5, Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler 4'er oyuncu ihraç etti. MHK'nin en fazla şans verdiği hakemlerden Aydınus, sarı kartını 59 kez kullandı. Aydınus'u, 52 sarı kartla Mete Kalkavan ve Cüneyt Çakır takip etti. Hakemler arasında toplamda en fazla kartı Fırat Aydınus gösterdi. Aydınus, görev aldığı 12 müsabakada 59 kez sarı, 2 defa da kırmızı kartına yöneldi.

Derbi maçları farklı isimler yönetti

Sezonun ilk yarısında oynanan 3 derbi maçta da farklı isimler görev yaptı. Ligin 6. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş (2-1) derbisine Ali Palabıyık'ı atayan MHK, 9. haftada golsüz sona eren Galatasaray-Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır'ı tercih etti. Beşiktaş'ın, 14. haftada sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendiği 2017'nin son derbisinde ise Fırat Aydınus düdük çaldı.

Bugün 11:49 TSİ AA Ankara- Spor

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