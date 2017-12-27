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Bugün 11:56 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:57 TSİ )

KOTO’ya dev bütçe

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), Aralık ayı meclis toplantısında 2018 yılı bütçesi görüşüldü. KOTO’nun bütçesi geçtiğimiz yıla göre yüzde 5’lik bir artış göstererek 11 Milyon TL oldu

Kocaeli Ticaret Odası Aralık ayı meclis toplantısı Burhan Kasım toplantı salonun gerçekleştirildi. Yılın son meclis toplantısına meclis başkanı Akın Doğan Başkanlık yaparken, KOTO yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve çok sayıda oda üyesi katılım gösterdi. 2018 yılı bütçesini açıklayan hesapları inceleme komisyonu başkanı Avni Arıcan bütçeyi 11 Milyon TL olarak açıklarken bütçe oy birliği ile kabul edildi.

OTİSTİK ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

KOÇDER ve Özcan Pişmaniyenin otizmli çocuklar için gerçekleştirdiği ortak proje hakkında konuşan meclis üyesi ve Özcan Pişmaniye sahibi Yaşar Can, “Bir toplantıda otistik çocukların eğitiminden bahsettik. Belli bir yaştan sonra eğitimleri bitiyor. Bu sürekli bir iş. Birlikte Pişmaniye bardaklama, lokum dizme gibi işlerin yapılabileceğini gördük. Çokta iyi çalışıyorlar. Onlarda normal insanlar. Otizmli çocuklar tekrarlanan işlerde hepimiz kadar başarılılar. Tüm Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

GELİR- GİDER BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Kasım ayı nizamı hakkında konuşan Hesapları inceleme komisyonu başkanı Avni Arıcan, “Odamızın 865 Bin 528 TL gelirimiz, 673 Bin 660 TL giderimiz olduğu görülmüştür. 11 aylık dönem sonunda gelir bütçemizin yüzde 98’i tahsil edilmiş, gider bütçemizden ise yüzde 77’si kullanılmıştır. Kasım ayı itibariyle bankalarda 5,973,57,8 TL mevduatı olduğu görüldü” ifadelerine yer verdi. KOTO Kasım ayı bütçesi meclis tarafından onaylandı.

BÜTÇE 11 MİLYON TL

Konuşmasına devam eden Avni Arıcan KOTO tahmini bütçesini açıklayarak, “2018 yılı bütçe tasarısı komisyonumuzda görüşülmüştür. Toplam bütçemiz 11 Milyon TL’dir. Öngörülen 11 Milyon TL bütçemizin usullere ve yönetmeliğe uygun olduğu görülmüştür. Daha önce 9 Milyon TL’ydi. 2017 bütçesi 10 Milyon TL öngörüldüğünden 2018 için uygun görülen bütçe yüzde 5 ile hesaplanmıştır. Bizler makul artışın yüzde 5 olduğunu düşünüyoruz” açıklamalarında bulundu.

Bugün 11:56 TSİ - Ekonomi

Muhabir Selin Becer

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