Kuförlerden dilekçeli tepki!

İlimizde bulunan kuaförler geçtiğimiz günlerde Kocaeli valiliği tarafından açıklanan Salı günlerinin tatil ilan edilmesini içeren kararın geri çekilmesi için Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a dilekçe yazdılar. Kocaeli Kuaförler Güzellik Salonları ve Manikürcüler Odasında toplanan onlarca kuaför salonu sahipleri kararın iptal edilmesini bu durumdan çok mağdur olduklarını dile getirdiler.
İPTALİNİ İSTİYORUZ
Kısa bir açıklama yapan Kocaeli Kuaförler Güzellik Salonları ve Manikürcüler Odası Başkanı Gülseren Turgut,” Salı günleri dükkanları kapatarak insanları daha zor duruma sokmak için alınmış bir karardır bu. Kesinlikle böyle bir kararı tasvip etmiyoruz. Bir an önce yasaya dönüştürülen bu kararın iptalini istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz