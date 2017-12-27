Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:11 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:36 TSİ )

Kuförlerden dilekçeli tepki!

Kocaeli’de bulunan kadın kuaförleri, geçtiğimiz günlerde kuaförlere uygulatılmak için yürürlüğe koyulan valilik kararının geri çekilmesi İçin dilekçe yazdılar.

İlimizde bulunan kuaförler geçtiğimiz günlerde Kocaeli valiliği tarafından açıklanan Salı günlerinin tatil ilan edilmesini içeren kararın geri çekilmesi için Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a dilekçe yazdılar. Kocaeli Kuaförler Güzellik Salonları ve Manikürcüler Odasında toplanan onlarca kuaför salonu sahipleri kararın iptal edilmesini bu durumdan çok mağdur olduklarını dile getirdiler.

İPTALİNİ İSTİYORUZ

Kısa bir açıklama yapan Kocaeli Kuaförler Güzellik Salonları ve Manikürcüler Odası Başkanı Gülseren Turgut,” Salı günleri dükkanları kapatarak insanları daha zor duruma sokmak için alınmış bir karardır bu. Kesinlikle böyle bir kararı tasvip etmiyoruz. Bir an önce yasaya dönüştürülen bu kararın iptalini istiyoruz” dedi.

Bugün 12:11 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kuförlerden dilekçeli tepki! mask
Kuförlerden dilekçeli tepki!
Kocaeli Valiliği'nden yılbaşına üst düzey tedbir! mask
Kocaeli Valiliği'nden yılbaşına üst düzey tedbir!
Kılıç ailesinin hayatı bir ziyaretle değişti mask
Kılıç ailesinin hayatı bir ziyaretle değişti
İş adamlarına ve CHP’li Hürriyet’e "yardım edin" çağrısı! mask
İş adamlarına ve CHP’li Hürriyet’e "yardım edin" çağrısı!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Erbakan Vakfı’ndan gazetemize teşekkür ziyareti mask
Erbakan Vakfı’ndan gazetemize teşekkür ziyareti
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor! mask
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor!
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var... mask
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var...
Kocaeli'de cinayet! mask
Kocaeli'de cinayet!

GALERİ

İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor mask
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu! mask
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu!
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi mask
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu mask
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu
Potanın prenslerinde son 4 belli oldu! mask
Potanın prenslerinde son 4 belli oldu!
9.5 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı! Kocaeli Stadyumu'nda son rötuşlar mask
9.5 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı! Kocaeli Stadyumu'nda son rötuşlar
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR